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अंबाला में निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरने से बड़ा हादसा, चार मजदूरों की मौत; 30 के दबे होने की आशंका

By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
Published: Sun, 27 Sep 2026 06:02 PM (IST)Updated: Sun, 27 Sep 2026 06:31 PM (IST)

हरियाणा के अंबाला के घुलकोट गांव में निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरने से बड़ा हादसा हुआ, जिसमें चार मजदूरों की ...और पढ़ें

HighLights

  1. अंबाला के घुलकोट में निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरा।

  2. हादसे में चार मजदूरों की दुखद मौत, 30 फंसे होने की आशंका।

  3. एसडीआरएफ और जेसीबी द्वारा बचाव अभियान तेजी से जारी।

जागरण संवाददाता, अंबाला। हरियाणा के अंबाला के गांव घुलकोट में रविवार शाम निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में चार मजदूरों की मौत हो गई। 30 मजदूरों के दबे होने की आशंका है।

अब तक 9 मजदूरों को बाहर निकाला गया है। उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। मौके पर 5 जेसीबी मलबे को हटाने में जुटी है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है।

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एसडीएम और भाजपा जिला अध्यक्ष मनदीप राणा मौके पर पहुंचे हैं। चारों मृतकों की पहचान हुई है। राजेंद्र अंबाला के सोण्डा गांव का, जबकि कलिया यूपी के बाराबंकी का रहने वाला था। तीसरे मृतक की पहचान यूपी के बहराइच का 50 वर्षीय शास्त्री के रूप में हुई है। चौथे मृतक की पहचान पंजाब के गांव  डांग डेरा निवासी रूप सिंह के तौर पर हुई है। 

रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए वैकल्पिक लाइट की भी व्यवस्था की गई है। मलबा हटाने के लिए हाइड्रा का इस्तेमाल किया जा रहा है। दबे लोगों को निकालने के लिए डॉग स्क्वाड की टीम बुलाई गई है। 