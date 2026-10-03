अंबाला में नग्गल थाना प्रभारी सुरेश कुमार पर चाकू से जानलेवा हमला, गंभीर हालत में पीजीआई रेफर

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। शुक्रवार रात करीब ग्यारह बजे नग्गल थाना प्रभारी एसएचओ सुरेश कुमार पर कुछ युवकों ने उस समय जानलेवा हमला कर दिया जब वे अपने थाने से कमरे पर लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार गांव मेटहेड़ी में मिस्टर सिंह रेस्टोरेंट के पास कुछ युवक एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर रहे थे।

थाना प्रभारी ने अपनी निजी कार बीच में ही रोकी और बीच-बचाव करने का प्रयास किया। जिससे गुस्साए चार पांच बदमाशों ने युवक को छोड़कर उन्हें ही अपना निशाना बना लिया। हमलावरों ने थाना प्रभारी पर चाकू और अन्य हथियारों से ताबड़तोड़ वार किए। इस घटना में उनकी गर्दन पर पांच टांके आए हैं जबकि कलाई और अंगूठे पर भी गंभीर चोटें लगी हैं। आरोपितों ने उनके सिर पर भी वार किया जिससे वे लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में उन्हें तुरंत अंबाला शहर के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया था। इस दुस्साहसिक वारदात के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है और हमलावरों की धरपकड़ के लिए विभिन्न ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।