Haryana Politics News इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने एक बार फिर गठबंधन सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार हरियाणा के इतिहास की सबसे असफल सरकार साबित हुई है। अभय चौटाला ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे हैं और जनता पार्टी से निराश है।

'हरियाणा में फेल हुई BJP-JJP सरकार, कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे'- बोले इनेलो नेता अभय चौटाला

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदेश के किसानों की उपज बेमौसमी आफत की भेंट चढ़ गई और किसानों को आर्थिक रूप से भारी नुकसान पहुंचा है। भाजपा-जजपा गठबंधन की सरकार किसानों को खराब हुई फसल का मुआवजा देने की बजाय सिर्फ लीपापोती करने में ही जुटी हुई है। फसल बीमा कंपनियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, जिस कारण वह किसानों को उनका मुआवजा देने की पहल नहीं कर रही है। अभय चौटाला ने कहा कि किसान कर्जदार हो रहा है और सरकार मूकदर्शक बनकर किसानों की बर्बादी का मंजर देख रही है। चंडीगढ़ में एक बयान जारी कर अभय सिंह चौटाला ने बताया कि बुधवार को उनकी परिवर्तन पदयात्रा 118वें दिन फतेहाबाद जिला के रतिया हलके में पहुंच गई है। यात्रा की सफलता से इनेलो कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। हर रोज काफी लोग इनेलो के साथ जुड़ रहे हैं। सिरसा लोकसभा और पांचों विधानसभा सीटों के साथ फतेहाबाद की तीनों सीटों पर इनेलो को जबरदस्त समर्थन मिला है। 'प्रदेश के हालात बद से बदतर हुए' अभय चौटाला ने बताया कि वह परिवर्तन पदयात्रा के दौरान लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उन्हें कलमबद्ध कर रहे हैं, जिन्हें विधानसभा के मानसून सत्र में जोरशोर से उठाया जाएगा। अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश के हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। चारों तरफ अफरातफरी और भय का माहौल बना हुआ है। 'असफल साबित हुई गठबंधन सरकार' उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार हरियाणा के इतिहास की सबसे असफल सरकार साबित हुई है। भाजपा ने अपने साढे आठ साल के कार्यकाल में सैकड़ों घोषणाएं की हैं मगर सच्चाई यह है कि आज तक कोई भी घोषणा पूरी नहीं हुई है। 'कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे' अभय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस में फूट के कारण उनके नेता आपस में लड़ रहे हैं और उन्हें प्रदेश की जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं हैं। अभय चौटाला ने कहा कि लोगों से मिलने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि वे कांग्रेस और भाजपा गठबंधन सरकार से बेहद निराश हैं और एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो उनकी मूल समस्याओं का निवारण कर सके। ऐसे में लोग इनेलो की तरफ आस बंधाए बैठे हैं।

