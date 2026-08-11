भारतीय रेलवे की नई नीति, बिना CSB इंटरव्यू और विशेष ट्रेनिंग के नहीं मिलेगी कंस्ट्रक्शन विंग में पोस्टिंग

दीपक बहल, अंबाला। रेलवे की निर्माण परियोजनाओं में अधिकारियों की तैनाती अब अधिक व्यवस्थित और चयन आधारित होगी। भारतीय रेलवे की नई नीति में निर्माण संगठन के लिए अधिकारियों के चयन की जिम्मेदारी केंद्रीय चयन बोर्ड (सीएसबी) को देने का प्रविधान किया गया है।

इसका उद्देश्य निर्माण परियोजनाओं के लिए ऐसे अधिकारियों का चयन करना है, जिनके पास तकनीकी क्षमता, अनुभव और परियोजना प्रबंधन की समझ हो। चयन प्रक्रिया में केवल वरिष्ठता के बजाय अधिकारी की उपयुक्तता को भी महत्वपूर्ण आधार बनाया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत निर्माण संगठन में सेवा देने के इच्छुक अधिकारियों को एक निर्धारित समर्पित पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। तकनीकी दक्षता को भी बनाया जाएगा आधार नई रेल लाइनों, पुलों, सुरंगों, तेज गति वाले रेल मार्गों, विद्युतीकरण, सिग्नलिंग और आधुनिक सुरक्षा प्रणालियों से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। ऐसे में केवल पारंपरिक रेलवे निर्माण का अनुभव पर्याप्त नहीं माना जा रहा है। नई नीति में अधिकारियों के लिए दो से तीन सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण भी रखा गया है।

इसमें परियोजना प्रबंधन और सूचना प्रौद्योगिकी के साथ अर्थवर्क, संरचनाओं, पुल, सुरंग, विद्युत एवं सिग्नल प्रणाली, कवच, भूमि अधिग्रहण, बीआइएम, डिजिटल ट्विन, तेज गति वाले रेल मार्ग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरणों की जानकारी दी। दो वरिष्ठ अधिकारी होंगे चयन बोर्ड में नीति के अनुसार केंद्रीय चयन बोर्ड में एएम, पीईडी या ईडी स्तर के दो अधिकारी शामिल होंगे। बोर्ड उम्मीदवारों की उपयुक्तता का आकलन करेगा। इसके लिए केवल दस्तावेजों और सेवा रिकॉर्ड पर निर्भर रहने के बजाय अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत बातचीत भी की जाएगी।

व्यक्तिगत बातचीत के माध्यम से उम्मीदवार की तकनीकी समझ, परियोजना से जुड़े अनुभव, नेतृत्व क्षमता और निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी संभालने की क्षमता का आकलन किया जा सकेगा। रेलवे की बड़ी निर्माण परियोजनाओं में समय, लागत और गुणवत्ता तीनों महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में इन परियोजनाओं की जिम्मेदारी अनुभवी और सक्षम अधिकारियों को देने पर नई नीति में विशेष जोर दिखाई देता है।

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दोबारा तैनाती से पहले दो साल का अंतराल नई नीति में निर्माण संगठन में दोबारा तैनाती को लेकर भी स्पष्ट व्यवस्था की गई है। किसी अधिकारी को निर्माण संगठन में दोबारा पदस्थापित करने से पहले दो वर्ष का अंतराल रखना अनिवार्य होगा।

इस प्रविधान का उद्देश्य अधिकारियों की लगातार एक ही संगठन में तैनाती के बजाय अनुभव और जिम्मेदारियों में संतुलन बनाए रखना है। इससे अधिकारियों को निर्माण संगठन से बाहर दूसरे क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिलेगा और बाद में वापस आने पर उनके अनुभव का परियोजनाओं में उपयोग किया जा सकेगा। साथ ही तैनाती प्रक्रिया में एक निर्धारित अंतराल होने से संगठनात्मक पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।

चयन से लेकर काम तक की नई व्यवस्था अधिकारियों के चयन के बाद भी उनके कार्य की नियमित निगरानी की व्यवस्था की गई है। निर्माण संगठन में सामान्य कार्यकाल पांच वर्ष रहेगा, जिसे विशेष परिस्थितियों में सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।