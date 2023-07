Ambala: कनाडा भेजने के नाम पर व्यक्ति से की आठ लाख की ठगी, पैसे लौटाने के नाम पर दिया फर्जी चेक; केस दर्ज

Ambala Crime News अंबाला के शहजादपुर में कनाडा भेजने के नाम पर कबूतरबाज ने तरुण कुमार निवासी नन्हेड़ा को आठ लाख रुपये का चूना लगा दिया। शातिर ने मामला निपटाने के लिए जिस खाते का चेक दिया वह भी दस साल पहले बंद हो चुका था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे जांच शुरू कर दी है।

कनाडा भेजने के नाम पर व्यक्ति से की आठ लाख की ठगी

Your browser does not support the audio element.

शहजादपुर/अंबाला, जागरण संवाददाता। अंबाला के शहजादपुर में कनाडा भेजने के नाम पर कबूतरबाज ने तरुण कुमार निवासी नन्हेड़ा को आठ लाख रुपये का चूना लगा दिया। शातिर ने मामला निपटाने के लिए जिस खाते का चेक दिया, वह भी दस साल पहले बंद हो चुका था। शहजादपुर थाना पुलिस ने तरुण की शिकायत पर भूपिंद्र सिंह निवासी गांव कोड़वा खुर्द के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। कनाडा भेजने के नाम पर की आठ लाख की ठगी तरुण ने बताया कि वह प्राइवेट जॉब करता है। जुलाई 2022 में वह भूपिंद्र से वह अपने जानकार के माध्यम से मिला था। उसके दोस्त ने बताया था कि भूपिंद्र बैंक में कार्यरत है और लोगों को विदेश भेजने का काम भी करता है। वह उसे गांव कोड़वा खुर्द में मिला। भूपिंद्र ने उससे कहा कि वह उसे कनाडा भिजवा देगा और इसके लिए आठ लाख रुपये लगेंगे। टूरिस्ट वीजा से भेजने का दिया झांसा शातिर ने कहा कि वह उसे टूरिस्ट वीजा पर भेज देगा। वह उसकी बातों में आ गया और पचास हजार रुपये व दस्तावेज थमा दिए। शातिर ने यह झांसा भी दिया कि उसने कनाडा से उसके लिए स्पॉन्सरशिप भी मंगवा ली है। इसके बाद वह उससे मिला जिसने उससे कागजातों पर साइन भी करवाए। इसके बाद आरोपित ने उसे फोन किया और कहा कि बकाया रकम जमा करवा दे, जिस पर उसने पांच लाख रुपये थमा दिए। इसके बाद धीरे-धीरे कर उसने आठ लाख रुपये दे दिए। पैसे लौटाने के नाम पर दिया फर्जी चेक पैसे लेने के बाद आरोपित टालमटोल करने लगा और एक दिन कहा कि उसका वीजा रिजेक्ट हो गया है और जो रकम दी है, वह नॉन रिफंडेबल है। अपने जानकारों को लेकर जब आरोपित से बातचीत की, तो उसने आठ लाख रुपये का चेक दे दिया। जब वह इसे कैश करवाने के लिए बैंक गया, तो पता चला कि जिस अकाउंट का चेक दिया है, वह दस साल से बंद पड़ा है। पुलिस ने मामला दर्ज करके आगामी जांच शुरू कर दी है।

Edited By: Preeti Gupta