पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का अहम फैसला- जघन्य अपराध की स्थिति में समझौते के आधार पर रद नहीं की जा सकती FIR

हत्या का प्रयास जघन्य अपराध, रद नहीं हो सकती एफआईआरः कोर्ट

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि जघन्य अपराध की स्थिति में समझौते के आधार पर एफआईआर रद नहीं की जा सकती। मामला भले ही जीजा-साले के बीच का क्यों न हो, इस मामले में हत्या के प्रयास का आरोप है और याची पर छह अन्य मामले दर्ज हैं। ऐसे में उसे राहत नहीं दी जा सकती। याचिका दाखिल करते हुए सोनीपत निवासी प्रदीप कुमार ने हाई कोर्ट में शिकायतकर्ता से समझौते के आधार पर याची के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद करने की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने सोनीपत पुलिस को बताया था कि उसकी बहन का विवाह प्रदीप कुमार से हुआ था। इसके बाद याची का जीजा असामाजिक तत्वों के संपर्क में आ गया था और आपराधिक मामले में दो साल जेल काट कर आ चुका है। जेल से वापस आने के बाद वह शराब के ठेकेदारों के संपर्क में रहने लगा और शिकायतकर्ता उसके पास नौकरी करने लगा। इस दौरान अक्सर वह शिकायतकर्ता को पीटता था, जिसके चलते वह नौकरी छोड़ कर घर वापस आ गया। छह सितंबर 2022 को याची शिकायतकर्ता के समालखा स्थित घर पर रात को पहुंचा और वापस आने के लिए धमकी दी। इस दौरान उसने कई गोलियां दागी और शिकायतकर्ता ने दीवार के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली। याची ने कहा कि अब उसका शिकायतकर्ता के साथ समझौता हो गया है। दोनों रिश्तेदार हैं और कुछ ही दूरी पर शांति से रह रहे हैं। दोनों के बीच समझौता हो गया है और ऐसे में एफआईआर रद की जाए। हरियाणा सरकार ने याचिका का विरोध किया और कहा कि याची आदतन अपराधी है। ऐसे में एफआईआर रद नहीं होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए कहा कि याची के खिलाफ छह अन्य मामले दर्ज हैं और यह मामला हत्या के प्रयास का है, जो समाज के प्रति जघन्य अपराध है। ऐसे में इन तथ्यों को देखने के बाद एफआईआर रद करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। इन टिप्पणियों के साथ ही हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।

Edited By: Mohammad Sameer