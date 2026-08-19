हरियाणा में बारिश के बाद बढ़ी उमस, ठंडी हवा ने बदला मौसम का मिजाज; वर्षा का अलर्ट जारी

जागरण संवाददाता, अंबाला। मंगलवार को अंबाला का मौसम बारिश की उम्मीद और उमस की बेचैनी के बीच झूलता रहा। दिनभर आसमान में बादल आते-जाते रहे, लेकिन बारिश के नाम पर कई इलाकों में सिर्फ बूंदाबांदी हुई। खास बात यह रही कि जहां लोग बूंदों के साथ गर्मी से राहत की उम्मीद कर रहे थे।

वहीं बूंदाबांदी के बाद कुछ समय तक उमस और ज्यादा परेशान करती रही। शाम होते-होते मौसम ने करवट बदली और ठंडी हवाएं चलने लगीं। इससे लोगों को दिनभर की चिपचिपी गर्मी से कुछ राहत मिली।अंबाला छावनी, अंबाला शहर के अलावा नारायणगढ़ में भी झमाझम बरसात हई, जिसके कारण सड़कों पर पानी भर गया, जिसने लोगों की परेशानी बढ़ा दी।

शहर में दोपहर करीब दो बजे कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी शुरू हुई। कुछ देर बाद मौसम फिर सामान्य हो गया और उमस बढ़ने लगी। अंबाला छावनी में शाम करीब चार बजे बूंदाबांदी हुई। इसके बाद शाम के समय शहर के कई हिस्सों में भी रुक-रुककर बूंदें गिरती रहीं। बारिश इतनी नहीं हुई कि लोगों को लंबे समय तक राहत मिल सके, लेकिन मौसम का मिजाज जरूर बदलता रहा।

बारिश से ज्यादा नमी ने किया परेशान मंगलवार को अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री रहा, जो सामान्य से दो डिग्री अधिक था। सुबह साढ़े आठ बजे हवा में नमी 89 प्रतिशत दर्ज की गई। शाम साढ़े पांच बजे भी नमी 77 प्रतिशत रही। यही वजह रही कि तापमान बहुत अधिक न होने के बावजूद लोगों को गर्मी और उमस ज्यादा महसूस हुई। पिछले 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मंगलवार को हुई बूंदाबांदी का वितरण भी एक जैसा नहीं रहा। कुछ क्षेत्रों में बूंदें पड़ीं तो कुछ इलाकों में लोग बारिश का इंतजार करते रहे।

शाम की हवा ने दिलाई राहत दिनभर उमस से परेशान लोगों के लिए शाम का मौसम कुछ बेहतर रहा। ठंडी हवाएं चलने से वातावरण में गर्मी का असर कम हुआ। बाजारों और सड़कों पर निकलने वाले लोगों ने भी मौसम में बदलाव महसूस किया। कई लोगों ने शाम की हवा को दिन की उमस के बाद राहत देने वाली बताया।