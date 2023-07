Haryana News: फरीदाबाद, गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम में चुनाव की जगी उम्मीद, वॉर्ड बंदी की मांगी गई जानकारी

Haryana News निदेशालय ने जिला उपायुक्तों से वॉर्ड बंदी को लेकर प्रस्ताव भी मांगा है। जिला उपायुक्त ही एडहाक कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। तीनों नगर निगमों में 17 जुलाई को बैठक बुलाकर वॉर्ड बंदी का पूरा प्रस्ताव बनाया जाएगा। इसके अलावा बैठक में वार्डबंदी के नक्शे प्रस्तावित वार्डों की जनसंख्या का तय प्रोफार्मा की जानकारी भी मांगी गई है।

फरीदाबाद, गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम में चुनाव की जगी उम्मीद।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: वॉर्ड बंदी में देरी के चलते फरीदाबाद, गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम में लंबे समय से चुनाव लटकते आ रहे हैं। अब एक फिर तीनों नगर निगमों में चुनाव की उम्मीद जगी है। स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक ने गुरुग्राम व फरीदाबाद के जिला उपायुक्तों को वॉर्ड बंदी कमेटी की बैठक बुलाने और 20 जुलाई तक सभी दस्तावेज भेजने के निर्देश हैं। उपायुक्तों को लिखित आदेश जारी किए शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक ने इस संबंध में उपायुक्तों को लिखित आदेश जारी किए हैं। निकाय चुनाव के लिए वॉर्ड बंदी के काम को लेकर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर ने शनिवार की शाम को अधिकारियों के साथ बैठक भी की और तय समय पर वॉर्ड बंदी का काम पूरा करने के निर्देश दिए। इसके बाद स्थानीय निकाय विभाग ने फरीदाबाद, गुरुग्राम और मानेसर निकाय चुनाव को लेकर एडहाक कमेटी की मीटिंग बुलाने के निर्देश दिए हैं। वॉर्ड बंदी को लेकर प्रस्ताव मांगा निदेशालय ने जिला उपायुक्तों से वॉर्ड बंदी को लेकर प्रस्ताव भी मांगा है। जिला उपायुक्त ही एडहाक कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। तीनों नगर निगमों में 17 जुलाई को बैठक बुलाकर वॉर्ड बंदी का पूरा प्रस्ताव बनाया जाएगा। इसके अलावा बैठक में वार्डबंदी के नक्शे, प्रस्तावित वार्डों की जनसंख्या का तय प्रोफार्मा की जानकारी भी मांगी गई है। जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि अधिसूचना के प्रस्ताव को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया जाए। इस कार्य में उन्हीं कर्मचारियों और अधिकारियों को लगाया जाए जिन्हें इसकी पूरी जानकारी हो। प्रस्ताव को फाइनल कर 20 जुलाई तक चंडीगढ़ मुख्यालय को भिजवाना होगा। वहीं, तीन नगरपरिषदों और 21 नगर पालिकाओं के चुनाव अब मॉनसून के बाद ही होंगे। इनमें नगर परिषद अंबाला सदर, सिरसा और थानेसर तथा नगर पालिका बराड़ा, बवानी खेड़ा, सिवानी, लोहारू, जाखल मंडी, फर्रुखनगर, नारनौंद, आदमपुर, बेरी, जुलाना, सीवन, पूंडरी, कलायत, नीलोखेड़ी, अटेली मंडी, कनीना, तावडू, हथीन, कलानौर, खरखौदा और रादौर के आम चुनाव शामिल हैं। इसके अलावा नगर परिषद नारनौल के वार्ड 16 तथा नगर पालिका राजौंद के वार्ड पांच के लिए उपचुनाव होना है।

Edited By: Mohammad Sameer