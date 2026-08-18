आज का मौसम: हरियाणा में अगले छह दिनों तक बारिश की संभावना, अंबाला में गर्मी 34 डिग्री पार; उमस ने बढ़ाई बेचैनी
अंबाला में तापमान 34 डिग्री पार कर गया है, जिससे उमस भरी गर्मी ने बेचैनी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने अगले छह दिनों तक बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है, जिससे कुछ राहत मिल सकती है।
जागरण संवाददाता, अंबाला। तापमान 34 डिग्री के आसपास रहा, लेकिन हवा में नमी इतनी अधिक रही कि सोमवार को उमस ने लोगों को गर्मी का अहसास ज्यादा कराया। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार सोमवार को अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से एक डिग्री अधिक रहा।
न्यूनतम तापमान भी 26 डिग्री दर्ज हुआ और यह भी सामान्य से एक डिग्री अधिक रहा। दिनभर आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही। पिछले 24 घंटे में सुबह 8:30 बजे तक 0.6 एमएम बारिश दर्ज की गई। सुबह के समय सापेक्ष आर्द्रता 90 प्रतिशत रही, जबकि शाम 5:30 बजे यह 72 प्रतिशत दर्ज की गई। यही नमी गर्मी के बीच उमस का असर बढ़ाती रही।
मंगलवार को बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग ने मंगलवार को हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। 18 अगस्त को न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 31 डिग्री रहने का अनुमान है। आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा और एक-दो दौर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।
19 से 23 अगस्त तक भी मौसम में खास बदलाव की संभावना नहीं है। इस दौरान अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री के बीच रहने तथा आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरे रहने का अनुमान है। इस अवधि में भी एक-दो दौर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, हालांकि कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है।
बारिश के साथ घटेगा तापमान
अगले दिनों में अधिकतम तापमान 31-32 डिग्री के आसपास रहने से सोमवार की तुलना में गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। रात का तापमान भी 26-27 डिग्री के आसपास रहेगा।
मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को सुबह और शाम दोनों समय नमी करीब 80 से 90 प्रतिशत तक रह सकती है। मौसम का मिजाज आने वाले दिनों में बादल और बारिश वाला रहने के कारण उमस के बीच लोगों को बीच-बीच में राहत मिलने की उम्मीद है।