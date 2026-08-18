आज का मौसम: हरियाणा में अगले छह दिनों तक बारिश की संभावना, अंबाला में गर्मी 34 डिग्री पार; उमस ने बढ़ाई बेचैनी

जागरण संवाददाता, अंबाला। तापमान 34 डिग्री के आसपास रहा, लेकिन हवा में नमी इतनी अधिक रही कि सोमवार को उमस ने लोगों को गर्मी का अहसास ज्यादा कराया। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार सोमवार को अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से एक डिग्री अधिक रहा।

न्यूनतम तापमान भी 26 डिग्री दर्ज हुआ और यह भी सामान्य से एक डिग्री अधिक रहा। दिनभर आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही। पिछले 24 घंटे में सुबह 8:30 बजे तक 0.6 एमएम बारिश दर्ज की गई। सुबह के समय सापेक्ष आर्द्रता 90 प्रतिशत रही, जबकि शाम 5:30 बजे यह 72 प्रतिशत दर्ज की गई। यही नमी गर्मी के बीच उमस का असर बढ़ाती रही।

मंगलवार को बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने मंगलवार को हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। 18 अगस्त को न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 31 डिग्री रहने का अनुमान है। आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा और एक-दो दौर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।

19 से 23 अगस्त तक भी मौसम में खास बदलाव की संभावना नहीं है। इस दौरान अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री के बीच रहने तथा आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरे रहने का अनुमान है। इस अवधि में भी एक-दो दौर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, हालांकि कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है।