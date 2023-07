CET को लेकर युवा कांग्रेस का हल्ला बोल, कुंवारों को पेंशन देने का किया विरोध; जिला सचिवालयों पर देंगे धरना

Haryana News सीईटी को लेकी युवा कांग्रेस ने हल्‍ला बोला। साथ ही कुंवारों को पेंशन देने के फैसले का भी विरोध किया जाएगा। हरियाणा कांग्रेस के मुख्यालय में शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने बताया कि जिला सचिवालयों के बाहर धरने-प्रदर्शन किए जाएंगे। अन्य स्थानों पर किए जाने वाले धरने-प्रदर्शन की तिथि भी जल्द घोषित की जाएगी।

CET को लेकर युवा कांग्रेस का हल्ला बोल, कुंवारों को पेंशन देने का किया विरोध

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो: तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों पर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट में पदों की तुलना में सिर्फ चार गुणा सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) पास युवाओं को बुलाने के नियम पर राजनीतिक घमासान बढ़ता जा रहा है। हरियाणा युवा कांग्रेस सीईटी को लेकर लोकसभा स्तर पर धरने-प्रदर्शन करेगी। कुंवारों को पेंशन देने के फैसले का किया विरोध साथ ही कुंवारों को पेंशन देने के फैसले का भी विरोध किया जाएगा। हरियाणा कांग्रेस के मुख्यालय में शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने बताया कि जिला सचिवालयों के बाहर धरने-प्रदर्शन किए जाएंगे। इसकी शुरुआत 10 जुलाई से सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से होगी। 15 जुलाई को हिसार में जिला सचिवालय का घेराव किया जाएगा जिसमें कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल होंगे। धरने-प्रदर्शन की तिथि भी जल्‍द की जाएगी घोषित अन्य स्थानों पर किए जाने वाले धरने-प्रदर्शन की तिथि भी जल्द घोषित की जाएगी। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों के रास्ते में सीईटी रोड़ा बना हुआ है। हर स्तर पर विरोध के बावजूद सरकार चार गुणा अभ्यर्थियों को बुलाने के फार्मूले में संशोधन को तैयार नहीं है। कुंवारों का सम्‍मान पेंशन से नहीं, बल्कि रोजगार से बढ़ेगा- दिव्‍यांशु कुंवारों को पेंशन देने के फैसले का विरोध करते हुए दिव्यांशु ने कहा कि कुंवारों का सम्मान पेंशन से नहीं, बल्कि रोजगार से बढ़ेगा। तीन साल पहले सरकार ने प्रत्येक वर्ष सीईटी के माध्यम से भर्ती करने का दावा किया था, लेकिन हालात ये हैं कि आज तक एक भी भर्ती नहीं हो पाई है। इससे युवाओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

