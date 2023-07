हिमाचल के कई पर्यटन स्थलों पर फंसे हैं हरियाणा के सैकड़ों टूरिस्ट, परिजनों से टूटा संपर्क; फोन भी नहीं मिल रहे

Himachal Rain Fury हिमाचल में मानसून की बारिश कहर बरपा रही है। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। नदियां-नाले उफान पर हैं और हजारों पर्यटक भी फंसे हुए हैं। हरियाणा के भी सैकड़ों टूरिस्ट हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर फंसे हुए हैं। हिमाचल में फंसे हुए हरियाणा के कई पर्यटकों का संपर्क अपने परिजनों से कट गया है।

हिमाचल के कई पर्यटन स्थलों पर फंसे हैं हरियाणा के सैकड़ों टूरिस्ट, परिजनों से टूटा संपर्क

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। हिमाचल में बीते दो दिनों से भारी बारिश हो रही है। कई जिलों में नदियां-नाले उफान पर हैं। बारिश के चलते प्रदेश की 800 से ज्यादा सड़कें प्रभावित हुई हैं। चार नेशनल हाईवे भी बंद हैं। इस बीच जानकारी मिल रही है कि हरियाणा के सैकड़ों पर्यटक हिमाचल प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर फंसे हुए हैं। इनके परिजनों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से संपर्क किया है। बताया गया कि हिमाचल में फंसे हुए हरियाणा के कई पर्यटकों का संपर्क अपने परिजनों से कट गया है। CM खट्टर की CM सुक्खू से फोन पर बात पर्यटकों के रेस्क्यू को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से फोन पर बातचीत की है। उन्होंने हरियाणा के पर्यटकों को सुरक्षित वापस पहुंचाने की व्यवस्था करने का आग्रह किया है। सीएम मनोहर लाल से बात करने के बाद हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। सीएम सुक्खू ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सभी पर्यटकों की सुरक्षित वापसी का भरोसा दिलाया है। सुखविंदर सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों से इस पर पूरी रिपोर्ट मांगी है।

