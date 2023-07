हरियाणा में आने वाले समय में रेस्टोरेंट 24 घंटे तक खुल सकेंगे। सरकार इस पर जल्द फैसला लेने वाली है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि भविष्य में रेस्टोरेंट की टाइमिंग पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा। उन्होंने मंगलवार को इसी संबंध में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्रम एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री अनूप धानक भी मौजूद रहे।

हरियाणा में 24 घंटे खुल सकेंगे रेस्टोरेंट, डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला बोले- भविष्य में नहीं होगा कोई प्रतिबंध

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। हरियाणा में आने वाले समय में रेस्टोरेंट 24 घंटे तक खुले रह सकते हैं। रात के समय रेस्टोरेंट को खोलने पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यह बात डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कही है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को विभिन्न विभागों के साथ बैठक की। बैठक में श्रम एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री अनूप धानक भी मौजूद रहे। रेस्टोरेंट यूनियन के पदाधिकारियों से मिले थे डिप्टी सीएम बता दें कि हाल ही में प्रदेशभर के रेस्टोरेंट यूनियन के पदाधिकारी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से मिले थे। उन्होंने मांग की थी राज्य सरकार द्वारा उनको अपने रेस्टोरेंट्स 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दी जाए। दुष्यंत चौटाला ने इसी संबंध में आज विभिन्न विभागों की बैठक बुलाई। दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रेस्टोरेंट्स और आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भविष्य में राज्य के जो रेस्टोरेंट्स मालिक अपने रेस्टोरेंट्स को 24 घंटे खुला रखना चाहते हैं, वे खुले रख सकते हैं।

Edited By: Rajat Mourya