Haryana Rain Fury: हरियाणा में फील्ड में उतरे NDRF-SDRF के जवान, सेना से भी किया संपर्क; हेल्पलाइन नंबर जारी

Haryana Rain Update हरियाणा में भारी बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। प्रदेश की नदियां उफान पर हैं। हर जिले में जलभराव देखने को मिल रहा है। इस बीच अब फील्ड में एनडीआरफ (NDRF) और एसडीआरएफ (SDRF) की तैनाती की गई है। सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए आमजन को अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है।

हरियाणा में फील्ड में उतरे NDRF-SDRF के जवान, सेना से भी किया संपर्क; हेल्पलाइन नंबर जारी

Your browser does not support the audio element.

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। लगातार बारिश से उफनाई नदियों और विभिन्न स्थानों पर जलभराव के चलते प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (NDRF) और राज्य आपदा अनुक्रिया बल (SDRF) की टीमों को मैदान में उतार दिया है। साथ ही आपात स्थिति से निपटने के लिए सेना से भी संपर्क साधा है। सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए आमजन को अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। फिलहाल हरियाणा में एनडीआरएफ की पांच टुकड़ियों को भेजा गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक कर विभागवार तैयारियों की समीक्षा की। बारिश से प्रभावित जिलों में जरूरत पड़ने पर स्कूलों को बंद किया जा सकता है। आमजन को नदियों में जलस्तर बढ़ने के चलते नदी व नालों के पास नहीं जाने की सलाह दी गई है। प्रभावित लोगों के खाने-पीने और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए इंतजाम किए गए हैं। सरकार ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर किसी भी तरह की समस्या के लिए नागरिक बाढ़ हेल्पलाइन नंबर 1070, 1077, 112, 0172-2545938 पर संपर्क कर सकते हैं। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार बुधवार तक भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में सभी विभागों को आपसी तालमेल बनाकर कार्य करने के लिए कहा गया है। सभी सिविल और पुलिस अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। 'मनाली में फंसे हरियाणा के नागरिक सुरक्षित' मुख्यमंत्री मनोहर ने बताया कि कुल्लू-मनाली में हरियाणा के 10-12 लोगों के फंसे होने की सूचना सरकार को मिली थी। इस पर उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की। हरियाणा के सभी नागरिक सुरक्षित हैं और हिमाचल सरकार के साथ मिलकर हर हालात पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के अनेक स्थानों पर अत्यधिक बारिश के चलते आगामी समय में हरियाणा में बरसाती पानी के पहुंचने का अनुमान है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हर स्थिति से निपटने के लिए पहले ही तैयारी कर लें। मोरनी में भूस्खलन के कारण उत्पन्न हुई स्थिति का समुचित समाधान करवाएं और जल्द आवाजाही सुनिश्चित करने का प्रयास करें।

Edited By: Rajat Mourya