Haryana Rain: बिगड़ते मौसम को लेकर अभय सिंह चौटाला बोले- भारी बारिश से हरियाणा में बाढ़ जैसे हालात

Haryana Rain: प्रदेश में लगातार वर्षा के चलते अभय सिंह चौटाला बोले- भारी बारिश से हरियाणा में बाढ़ जैसे हालात

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो: हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा कि तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश से हरियाणा के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई जगह नहरें टूट गई हैं। घग्गर और एसवाईएल नहर में जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया है। बहुत सारे गांव इनकी चपेट में आ कर जलमग्न हो गए हैं और किसानों की खड़ी फसलें डूब गई है। जिन किसानों ने धान की पौध रोप दी थी, उनके खेतों में पानी भरने के कारण बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। इनेलो महासचिव अभय सिंह ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे जहां भी हालात खराब हो चुके हैं, वहां लोगों के बीच जाएं और इस विकट स्थिति फंसे लोगों की हर संभव मदद करें। भाजपा को लिया आड़े हाथ चौटाला ने भाजपा गठबंधन को इस मुद्दे पर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह सरकार कितनी असंवेदनशील है कि अभी तक ऐसी विकट स्थिति को निपटने के लिए किसी भी प्रकार के प्रयास पहले से नहीं किए हैं। जैसे भाजपा-जजपा सरकार निष्क्रिय है वैसे ही सरकार का जिला प्रशासन भी पूरी तरह से निष्क्रिय है और लोगों को राहत और मदद के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किए हैं जबकि इस बारिश का अलर्ट बहुत पहले से ही जारी किया जा चुका था।

