Haryana Politics: हरियाणा में BJP-JJP को बड़ा झटका, कई पूर्व विधायकों और नेताओं ने ज्वाइन की कांग्रेस

हरियाणा में 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ-साथ विधानसभा चुनाव भी होने हैं। चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है और इसी बीच बीजेपी और जेजेपी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के कई नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जिन लोगों ने पार्टी ज्वाइन की उसमें बीजेपी के 3 पूर्व विधायक हैं। जेजेपी के राष्ट्रीय सचिव ठाकुर राजा राम ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली है।

हरियाणा में BJP-JJP को बड़ा झटका, कई पूर्व विधायकों और नेताओं ने ज्वाइन की कांग्रेस

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी को बड़ा झटका लगा है। कई पूर्व विधायकों और नेताओं ने आज कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। 2024 के लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। गुहला चीका से बीजेपी के पूर्व विधायक फूल सिंह खेड़ी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इसी तरह, बीजेपी से पूर्व विधायक कर्नल रखबीर सिंह ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। जेजेपी के राष्ट्रीय सचिव ठाकुर राजा राम ने भी पार्टी को अलविदा कह कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। इनके अलावा, बीजेपी की महिला मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य सुमन देवी भी कांग्रेस में शामिल हो गई हैं।

Edited By: Gaurav Tiwari