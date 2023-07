Haryana: मंडियों में अब किसानों और मजदूरों को पूरे साल मिलेगी 10 रुपये में थाली, ऑफ सीजन में भी खुलेंगी कैंटीन

हरियाणा में मंडियों में अब किसानों और मजदूरों को सारा साल 10 रुपये में थाली दी जाएगी। इन कैंटीन को आफ सीजन में भी खुला रखा जाएगा ताकि किसानों और मजदूरों को सस्ता खाना मिल सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक में यह जानकारी दी। वर्तमान में प्रदेश की 25 मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीन संचालित हैं।

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो: अनाज मंडियों में संचालित अटल किसान मजदूर कैंटीन में अब किसानों और मजदूरों को सारा साल 10 रुपये में थाली मिलेगी। इन कैंटीन को आफ सीजन में भी खुला रखा जाएगा ताकि किसानों और मजदूरों को सस्ता खाना मिल सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक में यह जानकारी दी। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष आदित्य देवी लाल उनके साथ थे। 25 मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीन हैं संचालित वर्तमान में प्रदेश की 25 मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीन संचालित हैं जहां पर किसानों व मजदूरों को 10 रुपये प्रति थाली की दर पर भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। ऐसी ही 15 कैंटीन अन्य मंडियों में स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो जल्द शुरू की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडियों में क्या-क्या सुविधाएं होनी चाहिए, उसकी मैपिंग करवाकर जल्द ही वहां पर सुविधाएं दी जाएं। प्रदेश में सर्वे करवाया जाए कि कहां-कहां पर पांच करम के कच्चे रास्ते हैं, उसकी रिपोर्ट जल्द दी जाए। मार्केटिंग बोर्ड के मुख्य अभियंता को नोडल अधिकारी लगाया जाए इसके अलावा पांच जिलों की सड़कें, जो जिला परिषद को दी गई हैं, उनकी निगरानी के लिए मार्केटिंग बोर्ड के मुख्य अभियंता को नोडल अधिकारी लगाया जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत खेती कार्यों के दौरान किसानों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2022-23 में 1334 मामलों में 21 करोड़ 64 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। 108 मंडियों को ई-एनएएम प्लेटफार्म के साथ जोड़ा गया प्रदेश की 108 मंडियों को ई-एनएएम प्लेटफार्म के साथ जोड़ा गया है। बैठक में सेब मंडी पिंजौर, मंडी बोर्ड द्वारा किए जा रहे कार्य व नए होने वाले कार्यों, मुख्यमंत्री घोषणा और नई भर्ती को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ‘मेरी फसल-मेरा ब्योरा‘ मोबाइल एप्लीकेशन का भी शुभारंभ किया। इससे किसान घर बैठे अपनी पूरी फसल का पंजीकरण कर सकेंगे। जो किसान अपनी पूरी जमीन का पंजीकरण 31 जुलाई तक करवाएगा, उसे 100 रुपये दिए जाएंगे।

