Haryana News: एफआईआर देरी से दर्ज होने को आधार बनाकर मुआवजे का दावा खारिज करना गलत- हाई कोर्ट

एफआईआर देरी से दर्ज होने को आधार बनाकर मुआवजे का दावा खारिज करना गलत- हाई कोर्ट

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि मोटर वाहन हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति की विधवा का मुआवजे का दावा केवल एफआईआर में देरी के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। मुआवजे के दावे की जांच सिविल कार्यवाही है और संभावनाओं पर आधारित सबूत ही विवादित तथ्यों के प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं। ई कोर्ट में याचिका की थी दाखिल याचिका दाखिल करते हुए मीना शर्मा ने उसके पति की मोटर वाहन हादसे में हुई मौत के लिए मुआवजे की मांग मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल गुरुग्राम में की थी। याची के पति की मोटर वाहन हादसे में 26 मार्च 2010 को मौत हो गई थी। ट्रिब्यूनल ने एफआइआर में 17 दिन की देरी को आधार बनाते हुए मुआवजे की याचिका को खारिज कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ मीना ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। संभावनाओं पर आधारित सबूत ही पर्याप्त कोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन हादसे के मुआवजे के लिए होने वाली जांच सिविल होती है और इसमें संभावनाओं पर आधारित सबूत ही पर्याप्त होते हैं। यह जांच आपराधिक मामलों की जांच की तरह नहीं होती, जहां पर सबूतों का कड़ी कसौटियों पर खरा उतरना जरूरी होता है। इस मामले में प्रत्यक्षदर्शियों ने देरी से शिकायत दी थी, क्योंकि आमतौर पर नागरिक अदालती कार्यवाही में अनावश्यक रूप से उलझने से बचते हैं। ऐसे में एफआइआर में देरी के आधार पर मुआवजे का दावा खारिज कर ट्रिब्यूनल ने गलती की है। हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को रद करते हुए अब केस को दोबारा उसी के पास मुआवजा तय करने के लिए भेज दिया है।

Edited By: Nidhi Vinodiya