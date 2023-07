Haryana News दुष्‍यंत चौटाला ने आज जयपुर में राजस्‍थान के कई वरिष्‍ठ नेताओं से मुलाकात की है। उन्‍होंने अपने ट्विटर एकाउंट पर इसकी जानकारी दी है। मुलाकात करने वालों में प्रमुख रूप से राजस्‍थान के पूर्व मंत्री नसरु खान दातारामगढ़ से सात बार विधायक रहे श्री नारायण चौधरी की पुत्रवधू श्रीमती रिटा चौधरी और रामनिवास यादव शामिल रहे। उन्‍होंने सोशल मीडिया पर तस्‍वीरें भी साझा की।

दुष्‍यंत चौटाला ने जयपुर में की राजस्‍थान के कई वरिष्‍ठ नेताओं से मुलाकात

Edited By: Himani Sharma