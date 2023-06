समगौत्र विवाह रोकने को कानून को लेकर खाप नेताओं व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बैठक की। बैठक में रमेश दलाल ने कहा कि समगौत्र विवाह पर रोक न होने के कारण रिश्ते में बहन-भाई भी न्यायालय के माध्यम से शादी कर रहे हैं। इस कारण हरियाणा की संस्कृति तो नष्ट हो ही रही है इसके अतिरिक्त ऐसे मामलों से दो परिवारों में खूनी जंग भी आरंभ हो जाती है।

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो: हरियाणा में समगौत्र विवाहों को रोकने के लिए कानून बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर बुधवार को चंडीगढ़ में भूमि बचाओ संघर्ष समिति के मुखिया रमेश दलाल के नेतृत्व में खाप नेताओं व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों की एक बैठक हरियाणा के वित्तायुक्त राजेश खुल्लर के साथ हुई। बैठक में रमेश दलाल ने कहा कि समगौत्र विवाह पर रोक न होने के कारण रिश्ते में बहन-भाई भी न्यायालय के माध्यम से शादी कर रहे हैं। हरियाणा की संस्‍कृति हो रही नष्‍ट इस कारण हरियाणा की संस्कृति तो नष्ट हो ही रही है, इसके अतिरिक्त ऐसे मामलों से दो परिवारों में खूनी जंग भी आरंभ हो जाती है। इस कानूनी खामी की वजह से समाज में व्यापक स्तर पर बुराई फैल रही हैं। हरियाणा में आए दिन आनर कीलिंग (सम्मान के लिए हत्या) जैसी घटनाएं हो रही हैं। सकरार को समगौत्र शादियों पर रोक के लिए कानून बनाना चाहिए। बैठक में सरकार की तरफ से राजेश खुल्लर ने कहा कि इस संबंध में सभी संगठन अपने-अपने सुझाव लिखित रूप में दें। उन्होंने कहा कि वह इन सुझावों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष उठाएंगे। मुख्यमंत्री ही इस मामले में कार्यवाही आगे बढ़ा सकते हैं। 14 साल से की जा रही मांग रमेश दलाल ने आशा व्यक्त की कि 14 साल से सभी खापों की तरफ से यह मांग की जा रही है कि समगौत्र विवाह को अवैध करार दिया जाए। राजेश खुल्लर के साथ बातचीत करने वाले प्रतिनिधिमंडल में आसौदा बारह के प्रधान कपूर सिंह दलाल, ओम सिंह मांडोठी, चांदराम बुपनियां, सतपाल मेहंदीपुर, जयप्रकाश मंडोरा, ईश्वर तुर्कपुर, कुंवर सिंह, सुरेंद्र दहिया, आनंद भड़क, जिला पार्षद जयदेव रोहतक और गरनावठी के सरपंच सतबीर प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे।

