हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने शनिवार को जनता दरबार लगाया। इस दौरान सैकड़ों लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। अनिल विज ने जनता दरबार में सभी की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जमकर तारीफ की। विज ने कहा कि आज प्रधानमंत्री के प्रयासों के चलते ही भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है।

यूनिफार्म सिविल कोड पर बोले गृह मंत्री अनिल विज- 'देश में सभी के लिए एक कानून होना चाहिए'

अंबाला, जागरण संवाददाता। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि देश में सभी के लिए एक कानून होना चाहिए और अलग-अलग लोगों के लिए अलग कानून नहीं होने चाहिए। विज आज अंबाला में जनता दरबार के दौरान यूनिफार्म सिविल कोड को लेकर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सारे देश में इस समय चर्चा का विषय है और इस बात को लेकर लगभग सभी सहमति प्रकट कर रहे हैं कि देश में सभी के लिए एक कानून होना चाहिए। इस पर चर्चा चल रही है और चर्चा के बाद ही उस पर कोई न कोई कदम उठाया जाएगा। '....आज हम विश्व की पांचवीं अर्थव्यवस्था बने' रूस के राष्ट्रपति ने 'मेक इन इंडिया' की जमकर तारीफ की जिस पर गृह मंत्री अनिल विज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की सोच और उनके प्रयासों की वजह से आज हम विश्व की पांचवीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं और इसमें मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत प्रकल्प उसके कारण से लगे हैं एवं रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि युवाओं ने नए-नए उद्योग भी लगाए हैं। वहीं, पंजाब के बाद अब हिमाचल प्रदेश ने भी चंडीगढ़ पर अपना दावा ठोक दिया है। इसको लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सीमा आयोग ने जो फैसला दिया है उसको लागू करवाने के लिए हम भी अपनी बात कहते हैं और उसमे कईं चीजें जुड़ी हुई हैं जैसे कि उसमें एसवाईएल का पानी भी जुड़ा हुआ है और एसवाईएल का पानी भी हमें मिलना चाहिए।

Edited By: Rajat Mourya