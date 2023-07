हरियाणा में गेस्ट टीचर्स के लिए खुशखबरी, शिक्षा मंत्री बोले- 58 साल तक कर सकेंगे काम, हर साल बढ़ेगी सैलरी

हरियाणा के गेस्ट टीचर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि अब गेस्ट टीचर 58 साल तक काम कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि दूसरे कर्मचारियों की तरह गेस्ट टीचर्स की भी हर साल सैलरी बढ़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि असमय मौत के बाद परिवार के सदस्यों को नौकरी देने पर अभी विचार किया जा रहा है।

हरियाणा में गेस्ट टीचर्स के लिए खुशखबरी, शिक्षा मंत्री बोले- 58 साल तक कर सकेंगे काम। फाइल फोटो

