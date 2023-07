हरियाणा के सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप, 35 हजार लिपिक हड़ताल पर गए; आमजन परेशान

शिक्षा विभाग मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन के प्रधान राजीव जोली के अनुसार वर्ष 2014 में भी क्लर्कों ने इस मांग को लेकर आंदोलन किया था। करीब तीन दिन तक चले आंदोलन के बाद तत्कालीन हुड्डा सरकार ने क्लर्कों की मांग मान ली थी। बाकायदा अधिसूचना भी जारी कर दी थी लेकिन इस वर्तमान सरकार ने हुड्डा सरकार के कार्यकाल में जारी हुई अधिसूचना को आज तक लागू नहीं किया।

हरियाणा के सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप, 35 हजार लिपिक हड़ताल पर गए

हरियाणा, राज्य ब्यूरो। हरियाणा के सरकारी दफ्तरों, बोर्ड व निगमों के कार्यालयों में तैनात क्लर्कों के हड़ताल पर जाने से कामकाज ठप हो गया। क्लर्कों के हड़ताल पर जाने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रदेश के करीब 98 विभागों और 138 बोर्ड-निगमों में कार्यरत क्लर्कों ने ग्रेड-पे 19 हजार 900 से 34 हजार 500 करने की मांग को लेकर हरियाणा सरकार के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया। क्लर्क बीती पांच जुलाई से जिला स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन बुधवार से पंचकूला व चंडीगढ़ मुख्यालय के क्लर्क भी इस आंदोलन में कूद गए। मुख्यालय से लेकर जिलास्तर पर होने वाली इस हड़ताल में 35 हजार से अधिक क्लर्कों ने भाग लिया। इसके चलते प्रदेश के सरकारी कार्यालयों से आमजन तक पहुंचने वाली सेवाएं बुरी तरह से बाधित हुई। 2014 में क्लर्कों ने किया था आंदोलन शिक्षा विभाग मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन के प्रधान राजीव जोली के अनुसार वर्ष 2014 में भी क्लर्कों ने इस मांग को लेकर आंदोलन किया था। करीब तीन दिन तक चले आंदोलन के बाद तत्कालीन हुड्डा सरकार ने क्लर्कों की मांग मान ली थी। बाकायदा अधिसूचना भी जारी कर दी थी, लेकिन इस वर्तमान सरकार ने हुड्डा सरकार के कार्यकाल में जारी हुई अधिसूचना को आज तक लागू नहीं किया। क्लर्कों को अपनी इस मांग को लेकर आंदोलन करना पड़ रहा है। केंद्र और पंजाब में क्लर्कों का ग्रेड-पे 34500 है, लेकिन हरियाणा सरकार ने अभी तक क्लर्कों का ग्रेड-पे नहीं बढ़ाया है। इस समय यूटी में हरियाणा के साथ-साथ केंद्र और पंजाब के भी क्लर्क तैनात हैं, जो हरियाणा के क्लर्कों से अधिक ग्रेड-पे ले रहे हैं। चपरासी से लेकर असिस्टेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट, बजट ऑफिसर, रजिस्ट्रार, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी भाग लेंगे। विभाग में कार्यरत क्लर्क कोर्ट केस, एकाउंट, स्कीम, प्रोजेक्ट इत्यादि तैयार करने का काम करते हैं, लेकिन आज तक उनका ग्रेड-पे नहीं बढ़ाया गया।

