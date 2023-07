हिमाचल प्रदेश के बाढ़ राहत कोष में 5 करोड़ रुपये देगी हरियाणा सरकार, CM मनोहर लाल ने किया ऐलान

हिमाचल को पड़ोसी राज्य हरियाणा ने आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। हरियाणा सरकार हिमाचल प्रदेश को बाढ़ राहत कोष में 5 करोड़ रुपये देगी। बाढ़ से हुए नुकसान के बाद राहत कार्यों के लिए हिमाचल सरकार ने बाढ़ राहत कोष बनाया है। प्रदेश सरकार ने अभी तक 4 हजार करोड़ से ज्यादा के नुकसान का आकलन किया है। केंद्रीय टीमें भी नुकसान का जायजा लेने पहुंची हैं।

हिमाचल प्रदेश के बाढ़ राहत कोष में 5 करोड़ रुपये देगी हरियाणा सरकार

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। हिमाचल में बाढ़ और बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। प्रदेश सरकार ने अभी तक 4 हजार करोड़ से ज्यादा के नुकसान का आकलन किया है। बुधवार को केंद्रीय टीमें भी नुकसान का जायजा लेने पहुंची हैं। बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई और राहत कार्यों के लिए प्रदेश सरकार ने बाढ़ राहत कोष भी बनाया है। इस मुश्किल समय में हिमाचल को पड़ोसी राज्य हरियाणा का भी साथ मिला है। प्रदेश की मनोहर लाल सरकार ने हिमाचल को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। हरियाणा सरकार हिमाचल प्रदेश को बाढ़ राहत कोष में 5 करोड़ रुपये देगी।

