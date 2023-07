हरियाणा में बाढ़ के असल कारणों की तह तक जाएगी सरकार, विशेषज्ञों की टीम करेगी जांच; अब तक 500 करोड़ का नुकसान

हरियाणा में बाढ़ से अब तक 500 करोड़ रुपये के नुकसान का आकलन किया जा चुका है जबकि काफी संख्या में स्थानों पर जलभराव है। यहां से पानी निकलने के बाद ही नुकसान का सही आकलन हो सकेगा। केंद्र सरकार ने राहत के तौर पर अभी तक 216 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं लेकिन प्रदेश सरकार ने भारी नुकसान की दुहाई देते हुए केंद्र से और सहायता मांगी है।

हरियाणा में बाढ़ के असल कारणों की तह तक जाएगी सरकार, विशेषज्ञों की टीम करेगी जांच

