Haryana Congress कांग्रेस बुधवार को पूरे देश में राहुल गांधी के समर्थन में मौन सत्याग्रह करने जा रही है। हालांकि हरियाणा में बारिश के चलते मौन सत्याग्रह का आयोजन 12 जुलाई को नहीं होगा। सत्याग्रह का आयोजन अब कुरुक्षेत्र में 15 जुलाई को होगा। कल नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे।

हरियाणा कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह कार्यक्रम में किया बदलाव, कल हुड्डा करेंगे बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। हरियाणा में बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इस वजह से हरियाणा कांग्रेस ने अपने मौन सत्याग्रह कार्यक्रम में बदलाव किया है। पहले मौन सत्याग्रह 12 जुलाई को होना था, लेकिन अब यह कार्यक्रम 15 तारीख को होगा। सत्याग्रह का आयोजन कुरुक्षेत्र में होगा। हरियाणा कांग्रेस राहुल गांधी के समर्थन में मौन सत्याग्रह करने जा रही है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी देशभर में 12 जुलाई को मौन सत्याग्रह करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अगुवाई में देशभर में कांग्रेस का मौन सत्याग्रह होगा। हालांकि, हरियाणा में यह कार्रवाई 15 जुलाई को होगा। मौन सत्याग्रह में हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेता व विधायक शामिल होंगे। हुड्डा करेंगे बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा हरियाणा में भारी बारिश से नदियां-नाले उफान पर हैं। एक तरफ सरकार और प्रशासन ग्राउंड जीरो पर एक्टिव है तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कल बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। नेता प्रतिपक्ष अंबाल, शाहबाद के इलाकों में पहुंचेंगे। उनके साथ कई नेता व विधायक मौजूद रहेंगे।

