CM मनोहर लाल ने दो सदस्यीय हाई लेवल फैक्ट फाइंडिंग टेक्निकल कमेटी बनाने के दिए आदेश, 24 घंटे में मांगी रिपोर्ट

Hayana News हरियाणा के मुख्‍यमंत्री मनोहर लाल ने दो सदस्‍यीय हाई लेवल फैक्‍ट फाइंडिंग टेक्निकल कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं कि इस मामले की गहनता से जांच कर 24 घंटे में रिपोर्ट उनको सौंपी जाए। कमेटी में दो इंजीनियर इन चीफ को सदस्य बनाया गया है। हरियाणा सरकार बाढ से प्रभावित लोगों को पूरी गंभीरता के साथ राहत पहुंचाने में लगी हुई है।

चंडीगढ, जागरण संवाददाता। दिल्ली के आइटीओ बैराज के 5 गेट जाम होने के बारे में इंटरनेट मीडिया पर आ रही पोस्ट एवं विभिन्न माध्यमों से प्राप्त समाचारों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस मामले में दो सदस्यीय हाई लेवल फैक्ट फाइंडिंग टेक्निकल कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं कि इस मामले की गहनता से जांच कर 24 घंटे में रिपोर्ट उनको सौंपी जाए। कमेटी में दो इंजीनियर इन चीफ को सदस्य बनाया गया है। हरियाणा सरकार बाढ से प्रभावित लोगों को पूरी गंभीरता के साथ राहत पहुंचाने में लगी- सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस मामले में हरियाणा सरकार पूरी निष्पक्षता के साथ आइटीओ बैराज के 5 गेट नहीं खुलने के मामले की सत्यता को जानना चाहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार बाढ से प्रभावित लोगों को पूरी गंभीरता के साथ राहत पहुंचाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि बाढ़ की वजह से उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों को भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। सरकारों को एकजुटता दिखाते हुए करना चाहिए काम मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विषय पर सभी प्रदेशों की सरकारों को एकजुटता दिखाते हुए काम करना चाहिए और एक दूसरे पर दोषारोपण से बचना चाहिए क्योंकि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है और इसकी इसकी मार कई हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यूपी और दिल्ली सहित कई राज्यों को झेलनी पड़ रही है।

