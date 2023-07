CM Manohar Lal In Delhi हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मंगलवार को दिल्ली पहुंचे। यहां वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह भी है कि केंद्र सरकार के संभावित मंत्रिमंडल विस्तार पर मोदी की मनोहर लाल से बातचीत हो सकती है। इसी के साथ सीएम हरियाणा में बाढ़ की स्थिति पर भी पीएम को जानकारी देंगे।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे प्रधानमंत्री आवास, PM मोदी से कई मुद्दों पर कर रहे चर्चा; ये है मीटिंग का एजेंडा

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (CM Manohar Lal) दिल्ली के दौरे पर निकले हैं। वह अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) से उनके आवास पर मुलाकात कर रहे हैं। उन्हें हरियाणा में बाढ़ की स्थिति की जानकारी देंगे। इसके अलावा, उनके द्वारा राज्य में हुए नुकसान के लिए केंद्र से सहायता राशि की मांग भी की जा सकती है। इस वक्त केंद्र सरकार द्वारा भी हरियाणा की स्थिति की नजर रखी जा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह भी है कि केंद्र सरकार के संभावित मंत्रिमंडल विस्तार पर मोदी की मनोहर लाल से बातचीत हो सकती है, क्योंकि हरियाणा से किसी जाट सांसद को केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है। इस चर्चा में हिसार के मौजूदा भाजपा सांसद बृजेंद्र सिंह का नाम सबसे ऊपर है, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। साथ ही सिरसा की भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल के नाम की भी चर्चा चल रही है। गुरुग्राम में होगी बीजेपी की मीटिंग दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम में आयोजित होने वाली छोटी टोली की मीटिंग में शामिल होंगे। इस मीटिंग में हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी प्रभारी बिप्लब देब और संगठन मंत्री रवींद्र राजू के साथ प्रदेश के महामंत्रियों की उपस्थिति रहेगी। प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात हरियाणा में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ जैसी हालात पैदा हो गई है। शहरों के साथ ही 600 गांव भी बाढ़ के शिकार हो गए हैं। गृह मंत्री अनिल विज के गृह जिले अंबाला में 40% क्षेत्र डूब चुका है। राज्य के सात नेशनल हाईवे भी डूब गए हैं। हरियाणा का दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश से संपर्क मार्ग भी टूट गया है।

Edited By: Rajat Mourya