हरियाणा के मुख्‍यमंत्री मनोहर लाल ने भ्रष्‍टाचार के खिलाफ एक्‍शन लिया है। नूंह के फिरोजपुर झिरका ब्लॉक के हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर श्याम सिंह को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के दौरान किसान ने की शिकायत थी। फिरोजपुर झिरका के रहने वाले प्रगतिशील किसान आरिफ ने श्याम सिंह के खिलाफ शिकायत की थी। किसान को योजना के लाभ के लिए 7000 रूपये की रिश्वत दी थी।

भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम मनोहर लाल का एक्शन, हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर को सस्‍पेंड करने के दिए निर्देश

Edited By: Himani Sharma