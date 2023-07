बारिश से हरियाणा के कई जिलों में पशु चारे का संकट, सरकार हुई चौकस; CM खट्टर ने HAFED को दिए निर्देश

हरियाणा में भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। इस बीच हरियाणा के कई जिलों में अब पशु चारे का संकट पैदा हो गया है। शुपालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस समस्या के समाधान के लिए हैफेड को उचित कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं।

बारिश से हरियाणा के कई जिलों में पशु चारे का संकट, सरकार हुई चौकस

Your browser does not support the audio element.

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। हरियाणा में पिछले करीब एक सप्ताह से लगातार हो रही भारी बारिश से बाढ़ के हालात के चलते कई जिलों में पशु चारे का संकट पैदा हो गया है। इससे पशुपालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस समस्या के समाधान के लिए हैफेड को उचित कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। हरियाणा में लगातार हो रही बारिश के कारण जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां खेतों में या तो पानी जमा है या फिर बरसाती पानी के कारण पशु चारा खराब हो चुका है। कई जगहों पर तो खेतों में खड़ा पशु चारा पानी में भी बह चुका है। ऐसे में पशुपालकों के सामने पशु चारे का संकट खड़ा हो गया है। इन जिलों में सामने आई समस्या बुधवार को हरियाणा के जींद, हिसार, सिरसा, भिवानी आदि जिलों से पशु पालकों की यह समस्या सामने आई। बताया गया कि पशु चारे के अभाव में पशु भूखे मर रहे हैं। पशुपालकों के पास चारे का जो स्टाक था, वह समाप्त हो चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए कृषि एवं पशु पालन विभाग के अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश जारी करे। सीएम ने HAFED को दिए निर्देश इसके अलावा, उन्होंने कहा कि सभी प्रभावित क्षेत्रों में हैफेड के माध्यम से पशुओं के लिए चारा पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस मामले में हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत को भी निर्देश जारी किए हैं कि वह जिला स्तर पर पशु चारे के संबंध में फीडबैक लेकर तुरंत कार्रवाई करें। इस संबंध में की गई कार्रवाई की मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने ट्वीटर हेंडिल पर जानकारी दी है।

Edited By: Rajat Mourya