Haryana Amrit Sarovar: हरियाणा में 1594 करोड़ लीटर बढ़ी तालाबों की क्षमता, बनाए गए 1627 अमृत सरोवर

हरियाणा सरकार का जल संरक्षण पर फोकस है। हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रभाकर कुमार वर्मा ने बताया कि वर्ष 2022-23 में तालाबों की जल क्षमता में 1594 करोड़ लीटर तथा रिचार्जिंग में 956 करोड़ लीटर की वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 और 2024-25 तक इनमें क्रमशः 6191 करोड़ लीटर एवं 3056 करोड़ लीटर वृद्धि का लक्ष्य है।

हरियाणा में 1594 करोड़ लीटर बढ़ी तालाबों की क्षमता, बनाए गए 1627 अमृत सरोवर

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। जल संरक्षण की कड़ी में हरियाणा ने एक और उपलब्धि हासिल करते हुए अमृत सरोवर मिशन के तहत 98.60 प्रतिशत लक्ष्य को पूरा कर लिया है। योजना के तहत प्रदेश में कुल 1650 अमृत सरोवर बनाए जाने हैं, जिनमें से 1627 अमृत सरोवरों का निर्माण पूरा हो चुका है। इनमें 558 मॉडल पोंड तथा 1069 मनरेगा पोंड शामिल हैं। शेष अमृत सरोवरों के लक्ष्य को भी 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रभाकर कुमार वर्मा ने बताया कि वर्ष 2022-23 में तालाबों की जल क्षमता में 1594 करोड़ लीटर तथा रिचार्जिंग में 956 करोड़ लीटर की वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 और 2024-25 तक इनमें क्रमशः 6191 करोड़ लीटर एवं 3056 करोड़ लीटर वृद्धि का लक्ष्य है। 11,836 प्रदूषित तालाबों का किया जा रहा जीर्णोद्धार उन्होंने बताया कि पोंड डाटा मैनेजमेंट सिस्टम (पीडीएमएस) में उपलब्ध कुल 19 हजार 487 तालाबों में से प्राथमिकता के आधार पर 11 हजार 836 प्रदूषित तालाबों के जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 तक 6680 तालाबों के जीर्णोद्धार का लक्ष्य है। हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाने हैं, जिसे 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। तीन फेस में जारी है कार्य मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अमृत सरोवर के कार्य को एक नई एवं अनूठी दिशा देते हुए इन्हें अमृत, अमृत एवं अमृत तीन चरणों में विभाजित करने के निर्देश दिए हैं। अमृत फेस के अंतर्गत अमृत सरोवर मिशन के चार मापदंडों के अनुसार सभी 1650 तालाबों को 30 जून तक पूर्ण किया जाना है। अमृत फेस में पहले चरण में पूर्ण सभी सरोवरों को प्राधिकरण के आदर्श सरोवर के बाकी बचे सात मापदंडों के अनुसार 15 अगस्त 2023 तक पूरा किया जाना है। अमृत फेस में दूसरे चरण के अंतर्गत पूर्ण सरोवरों को प्रदेश के लिए आय का स्रोत बनाने की योजना है। इसके लिए मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्राधिकरण ने मत्स्य पालन विभाग तथा मिकाडा को प्रत्येक जिले में न्यूनतम पांच तालाबों का चयन कर 30 जून तक भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही पर्यटन विभाग को भी अमृत की सूची में से 25 एकड़ या उससे बड़े 15 सरोवरों को पर्यटन गतिविधि बढ़ाने हेतु कार्य करने को कहा गया है।

