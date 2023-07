Haryana Cabinet Meeting Today हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक आज चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम फैसले लिये जा सकते है। वहीं इस बैठक में कुल 14 प्रस्तावों पर चर्चा होनी है। हरियाणा सरकार विधवाओं की पेंशन को लेकर विशेष चर्चा की जाएगी। बैठक में कई और महत्‍वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया जाएगा।

हरियाणा कैब‍िनेट की बैठक आज, कई अहम मुद्दों पर लगेगी मुहर; विधवा पेंशन पर होगी चर्चा

Your browser does not support the audio element.

अंबाला, जागरण संवाददाता। Haryana Cabinet Meeting Today: हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक आज चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम फैसले लिये जा सकते है। वहीं इस बैठक में कुल 14 प्रस्तावों पर चर्चा होनी है। हरियाणा सरकार विधवाओं की पेंशन को लेकर विशेष चर्चा की जाएगी। इन प्रस्‍तावों पर होगी चर्चा 1. हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में पानी के बिल वसूलने की तैयारी में सरकार है। इसके लिए अब ग्रामीण इलाकों में सेल्फ हेल्प ग्रुप को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। 2. प्रदेश में अब तीन सालाना आय वाली विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को भी पेंशन मिलेगी। बुजुर्गों के लिए हरियाणा सरकार पहले से ही आय 2 लाख रुपये बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर चुकी है। 3. उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए तीन स्टेट पुलिस अवार्ड शुरू करने की मंजूरी मिल सकती है। इस बारे में गृह मंत्री अनिल विज पहले ही पुलिस अवार्ड, गृह मंत्री पुलिस अवार्ड और डीजीपी पुलिस अवार्ड शुरू करने का एलान कर चुके हैं। 4. हरियाणा आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्सपर्सन पॉलिसी के तहत ग्रुप-ए, बी और सी से जुड़े पदों को लेकर नियमों में बदलाव किए जाने की संभावना है। 5. लाइसेंस पॉलिसी के लिए कंपलीशन सर्टिफिकेट के लिए अर्बन एरिया डेवलपमेंट एक्ट-1975 में संशोधन 6. सरकार द्वारा मालभाड़ा से जुड़ी हरियाणा इंटरप्राइजेस एंड इंप्लाइमेंट पॉलिसी-2020। 7. वर्ष 2019 की लाजिस्टिक, वेयरहाउसिंग और रिटेल पॉलिसी और स्टेट कैरिज स्कीम-2016 में संशोधन के प्रस्ताव रखे जाएंगे। 8. वित्त विभाग से जुड़े नियमों में बदलाव समेत सेवानिवृत्त अधिकारियों की एक्सटेंशन देने के प्रस्ताव हैं। 9. आज की बैठक में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के लिए भी प्रस्ताव रखा जाएगा। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी चुनाव के लिए प्रदेशभर में वार्डबंदी होनी है। वार्डबंदी और चुनाव के नियमों को लेकर मंत्रिमंडल की मुहर लगनी है। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा में गुरुद्वारों की सेवा संभाल रही है।

Edited By: Himani Sharma