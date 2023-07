Haryana: महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में हरियाणा फिर नंबर वन, 8 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा

Haryana News हरियाणा छठी युवा महिला राष्‍ट्रीय मुक्‍केबाजी चैंपियनशिप में चैंपियन बना है। हरियाणा ने अंतिम दिन शानदार प्रदर्शन किया और उनके सभी 8 फाइनलिस्टों ने स्वर्ण पदक जीता। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (बीएफआई) की रविवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 63 अंकों 8 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक के साथ हरियाणा शीर्ष पर रहा। हरियाणा ने नाम रोशन किया है।

महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में हरियाणा फिर नंबर वन, 8 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा

चंडीगढ़, एजेंसी: गत चैंपियन हरियाणा ने मध्य प्रदेश के भोपाल में छठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 पदक जीतकर महिला युवा राष्ट्रीय में अपना दबदबा जारी रखा। हरियाणा ने अंतिम दिन शानदार प्रदर्शन किया और उनके सभी 8 फाइनलिस्टों ने स्वर्ण पदक जीता। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (बीएफआई) की रविवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 63 अंकों, 8 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक के साथ हरियाणा शीर्ष पर रहा। उत्तराखंड की कर्णिका और यूपी की चंचल ने शानदार जीत की हासिल भावना शर्मा (48 किग्रा) और अंशू (50 किग्रा) खेल में शीर्ष पर थीं और उन्होंने उत्तराखंड की कर्णिका कठायत और यूपी की चंचल चौधरी पर 5-0 की शानदार जीत के साथ शुरुआत की और हरियाणा को बेहतरीन शुरुआत दी। 52 किग्रा भार वर्ग में हरियाणा की मोहिनी और चंडीगढ़ की निधि के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला और दोनों मुक्केबाजों ने एक-दूसरे पर जोरदार वार किए। आखिरकार, मोहिनी ने मैच पर कब्जा कर लिया और मुकाबला 4-3 से जीत लिया। हर‍ियाणा की एशियाई जूनियर चैंपियन कीर्ति ने प्रतिद्वंद्वी को पछाड़ा हरियाणा की एशियाई जूनियर चैंपियन कीर्ति (81+किग्रा) ने अपने प्रतिद्वंद्वी को पछाड़ दिया जिसके कारण रेफरी को लगातार मैचों में प्रतियोगिता रोकनी पड़ी। कीर्ति ने राजस्थान की निर्झरा बाबा के खिलाफ पूरी ताकत झोंक दी और पहले राउंड में ही मुकाबला समाप्त कर स्वर्ण पदक जीत लिया। हरियाणा के लिए अन्य चार स्वर्ण पदक विजेता प्रिया (57 किग्रा), मुस्कान (75 किग्रा), प्रांजल यादव (70 किग्रा) और तनु (54 किग्रा) रहीं। हरियाणा की प्रिया को सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज किया गया घोषित उत्तराखंड और दिल्ली क्रमशः 32 और 20 अंकों के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। दो बार की एशियाई जूनियर चैंपियन निकिता चंद के नेतृत्व में उत्तराखंड ने 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। दिल्ली ने अपना अभियान 3 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ समाप्त किया। हरियाणा की प्रिया को 57 किग्रा वर्ग में उनके अभूतपूर्व प्रदर्शन के कारण सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज घोषित किया गया, जबकि मध्य प्रदेश की अंजलि सिंह ने सबसे आशाजनक मुक्केबाज का पुरस्कार जीता।

Edited By: Himani Sharma