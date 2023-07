ITO बैराज मामला: CM खट्टर के बयान पर AAP ने जारी की चिट्ठी, कहा- हरियाणा को गेट जाम होने का पता था, फिर भी...

आईटीओ बैराज के गेट जाम होने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां दिल्ली सरकार इसके लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के मुख्यमंत्री का कहना है कि हरियाणा आईटीओ बैराज पर एक पैसा भी खर्च नहीं करता है। इस विवाद के बीच अब आम आदमी पार्टी ने एक चिट्ठी भी जारी की है।

ITO बैराज मामला: CM खट्टर के बयान पर AAP ने जारी की चिट्ठी

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। आईटीओ बैराज मामले में हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार आमने-सामने है। रविवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आईटीओ बैराज (ITO Barrage) के रखरखाव पर हरियाणा कभी भी पैसा खर्च नहीं करता। 2018 तक पैसा इंद्रप्रस्थ पावर प्लांट ने दिया। सीएम खट्टर के इस बयान पर पलटवार करते हुए अब आम आदमी पार्टी ने एक चिट्ठी जारी की है। AAP के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने ट्विटर पर चिट्ठी को पोस्ट करते हुए कहा कि ITO बैराज पर सीएम खट्टर का झूठ बेनकाब हो गया है। दिल्ली सरकार ने 2022 में मरम्मत के लिए हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखी थी। अनुराग ढांडा ने ये भी कहा कि आईटीओ बैराज के गेट जाम होने की जानकारी खट्टर सरकार को 2022 में ही दे दी गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि खट्टर सरकार ने आईटीओ बैराज के गेटों की मरम्मत पर ध्यान ही नहीं दिया। 'आज जब समस्या आई तो ये उठ खड़े हुए' इससे पहले, रविवार को मुख्यमत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली सरकार ने कभी भी यह नहीं कहा कि यहां कोई इस प्रकार की समस्या आ सकती है। इन्होंने कभी भी फ्लड कंट्रोल की बैठक नहीं की और यदि की होगी तो यह कभी नहीं कहा कि इस बैराज की मेंटेनेंस बंद हो गई है। सीएम ने कहा कि आज जब समस्या आई तो ये उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि यमुना की मेंटेनेंस ठीक प्रकार से न होने के चलते दिल्ली सरकार तीन लाख क्यूसेक पानी को भी दिल्ली के एरिया से बाहर नहीं निकाल सकी। हरियाणा सरकार ने जांच बैठाई है कि इनके सारे सिस्टम को चेक करो। आईटीओ बैराज के साथ साथ यमुना नदी के अंदर एन्क्रोचमेंट का भी पता लगाने को कहा गया है। मुख्यमंत्री @mlkhattar जी, आप पढे लिखे हैं तो ये चिट्ठी पढिये| प्रेस कांफ्रेंस में आपने सरेआम झूठ बोला कि दिल्ली सरकार ने ITO बैराज के रखरखाव के लिए कभी हरियाणा सरकार को नहीं लिखा| अब थोड़ी भी शर्म बची है तो अपने इस झूठ पर माफी मांगिये वरना सबको पता चल जाएगा कि जोकर कौन है? https://t.co/J9kzWx2UZ3 pic.twitter.com/53yto9XGfi— Anurag Dhanda (@anuragdhanda) July 16, 2023

