Hariyana Flood: अंबाला में बढ़ता जल जलस्तर, अब तक चार की मौत

जागरण संवाददाता, अंबाला: शहरबाढ़ से बदतर हुए हालातों के चलते अब तक चार लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरे दिन भी अंबाला छावनी और शहर के कई इलाकों में जलस्तर कम नहीं हुआ। राहत की बात यह रही कि जिले की जो नदियां उफान पर चल रहीं थीं, मंगलवार को जलस्तर घटने के साथ-साथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से पानी निकासी शुरू हो गई। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज किश्ती पर सवार होकर पानी निकासी का जायजा लिया, जबकि रात को डीसी डा. शालीन ने पंप हाउस पहुंचकर सभी छह पंप चालू करने के आदेश दिए। हालांकि दिन में तीन पंप चालू हो चुके हैं। जलस्तर घटने के बावजूद रेल यातायात, बस सेवा बुरी तरह से प्रभावित होने के चलते सैकड़ों लोग बस स्टैंड और स्टेशन पर रात गुजारने पर मजबूर रहे। बिजली और पानी का संकट दूसरे दिन भी गहराया रहा। टांगरी नदी और शहर की पुरानी आबादी में अभी भी पानी की निकासी की रफ्तार धीमा है, जिससे लोगों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। बाढ़ के चलते अंबाला जिले में मंगलवार को कुल तीन लोगों की जान चली गई। जबकि एक मौत सोमवार को हुई थी। कुल मिलाकर अभी तक चार लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मंगलवार को अंबाला छावनी के महेश नगर स्थित अर्जुन नगर में रहने वाली 62 वर्षीय अनीता जैन, घर में ही मृत पाई गई। महिला का शव पानी में डूबा हुआ था। हालांकि अब पोस्टमार्टम के बाद तय हो सकेगा मौत पानी में डूबने से हुई या अन्य किसी कारण से। इसी तरह शहजादपुर निवासी सुरेश धीमान भी महेश नगर में रामपुर सरसेहड़ी के पास तेज बहाव में मोटरसाइकिल सहित बह गया। सुरेश अंबाला छावनी बस अड्डे से अपने पत्नी और बेटी को लेने के लिए जा रहा था। लेकिन वह वहां तक पहुंच ही नहीं सका। तीसरी मौत अंबाला शहर एनएच-152 पर हुई। सिरसा का रहने वाला व्यक्ति अपनी गाड़ी में आ रहा था और गाड़ी तेज बहाव में अनियंत्रित हो गई। समाचार लिखे जाने तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी थी। जबकि मुलाना एक दिन पहले धनौरी अलीपुर रोड पर तेज बहाव में डूबने से बाइक सवार डेरा बिंजलपुर निवासी 40 वर्षीय संदीप सिंह की मौत हो गई थी।

