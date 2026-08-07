अंबाला में गुरसिमरन मंड और उनके बेटे पर हमला, कान पकड़वाकर देश विरोधी नारे लगवाने का आरोप; 3 पुलिसकर्मी सहित 6 घायल

जागरण संवाददाता, अंबाला। ऐतिहासिक गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब में गुरुवार को उस समय तनाव फैल गया, जब इंटरनेशनल एंटी-खालिस्तानी टेररिस्ट फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरसिमरन सिंह मंड के साथ कथित मारपीट और उनकी कार में तोड़फोड़ की घटना सामने आई।

घटना में गुरसिमरन सिंह मंड, उनके बेटे भवजोत सिंह तथा हरियाणा पुलिस और सीआईडी के कई जवान घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात को नियंत्रित किया।

घायल पुलिसकर्मी

गुरसिमरन सिंह मंड का आरोप है कि वह गुरुद्वारे में माथा टेकने पहुंचे थे। जैसे ही वह मुख्य द्वार के भीतर प्रवेश करने लगे, वहां मौजूद कुछ निहंगों ने उन्हें रोक लिया।

उनके अनुसार पहले कहासुनी हुई और इसके बाद तेजधार हथियारों तथा डंडों से हमला किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब वह वहां से निकलने का प्रयास करने लगे तो बाहर मौजूद भीड़ ने उनकी गाड़ी को घेर लिया, उनके साथ मारपीट की और वाहन में तोड़फोड़ कर दी।