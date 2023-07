Haryana: नई पंजीकृत संपत्तियों का स्वामित्व बदलने के लिए अब नहीं करना पड़ेगा आवेदन, स्वतः अपडेट हो जाएगा डाटा

Haryana शहरों में पंजीकृत होने वाली संपत्तियों में प्रापर्टी आइडी में स्वामित्व में बदलाव के लिए आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। कन्वेंस डीड के पश्चात शहरी स्थानीय निकाय के डेटाबेस से स्वतः डाटा अपडेट हो जाएगा। पहले लोगों को रजिस्ट्री करवाने और प्रापर्टी आइडी लेने के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे लेकिन आनलाइन होने से लोगों को बड़ी राहत मिली है।

नई पंजीकृत संपत्तियों का स्वामित्व बदलने के लिए अब नहीं करना पड़ेगा आवेदन : जागरण

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो: शहरों में अब तीन जुलाई के बाद पंजीकृत होने वाली संपत्तियों में प्रापर्टी आइडी में स्वामित्व में बदलाव के लिए आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। कन्वेंस डीड के पश्चात शहरी स्थानीय निकाय के डेटाबेस से स्वतः डाटा अपडेट हो जाएगा। वहीं, प्रापर्टी आइडी में त्रुटियों को ठीक करने के लिए पूर प्रदेश में फिर कैंप लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सभी 88 शहरी स्थानीय निकायों में सर्वे के आधार पर 46 लाख प्रापर्टी आइडी बनाई गई हैं। इन प्रापर्टी आइडी से संबंधित जो भी त्रुटियां हैं, उन्हें कैंप लगाकर दुरुस्त किया जाएगा। पहले लोगों को रजिस्ट्री करवाने और प्रापर्टी आइडी लेने के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन सारी प्रक्रियाओं के आनलाइन होने से लोगों को बड़ी राहत मिली है। आज वे घर बैठे ही प्रापर्टी आइडी प्राप्त कर रहे हैं। प्रापर्टी आइडी को लेकर अभी तक लगभग आठ लाख 35 हजार आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। इन आपत्तियों में से पांच लाख 64 हजार आपत्तियां दूर की जा चुकी हैं। हर एकड़ या एरिया का होगा अलग नंबर या किला नंबर मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा जब भी नए सेक्टर डेवलप किए जाएंगे, तो प्रारंभ में हर एकड़ या एरिया का अलग नंबर या किला नंबर होगा। लेकिन प्लाट काट कर बेचे तभी जाएंगे, जब हर प्लाट की पहले से प्रापर्टी आइडी बनी होगी। इसी प्रकार कोई डेवलपर भी अगर मकान बना कर बेचेगा तो बेचने से पहले कितने मकान बने हैं, उनके हिसाब से सभी की प्रापर्टी आइडी पहले से बनाएगा। बहुमंजिला भवनों में भी हर मंजिल की भी अलग प्रापर्टी आइडी होगी।

