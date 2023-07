'गठबंधन की क्या जरूरत, जेजेपी के पास वोट ही नहीं'- CM खट्टर से मुलाकात करने से पहले बोले पूर्व केंद्रीय मंत्री

पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करेंगे। दो वरिष्ठ नेताओं के बीच ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। मुलाकात से पहले बीरेंद्र सिंह ने कहा कि लोकसभा में बीजेपी के पास वोटिंग की स्ट्रेंथ है। उन्होंने कहा कि जो वोट पहले कांग्रेस का था वो आज बीजेपी का है।

हरियाणा के CM मनोहर लाल से मुलाकात करेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से आज पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात हरियाणा की सियासत को लेकर काफी अहम मानी जा रही है। मुलाकात से पहले बीरेंद्र सिंह ने कहा कि चुनावी साल में बहुत-सी चीजें होती हैं, जो काफी अलग होती हैं। उन्होंने कहा कि संगठन और सरकार का काम करने का तरीका है। बीरेंद्र सिंह ने ये भी कहा कि मुझे राजनीति में 50 साल हो गए हैं और हम भी कुछ सलाह दे सकते हैं। (मुख्यमंत्री) मान लेंगे तो ठीक है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोकसभा में बीजेपी के पास वोटिंग की स्ट्रेंथ है। बीजेपी दूसरी पार्टियों से काफी मजबूत है। उन्होंने कहा कि जो वोट पहले कांग्रेस का था वो आज बीजेपी का है। बाकी राजनीति में हालात को बदलते रहते हैं। 'गठबंधन की क्या जरूरत है' अगल साल हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बीच ये बैठक महत्वपूर्ण है। चुनाव को लेकर बीरेंद्र सिंह ने कहा कि अभी इस पर बोलना संभव नहीं है, क्योंकि चुनाव इकट्ठे लड़ा जाएगा या अलग होकर इस पर सवालिया निशान हैं। इस दौरान बीरेंद्र सिंह ने अपनी ही पार्टी को सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा अलग ही लड़ना चाहिए, गठबंधन की क्या जरूरत है। 'जेजेपी के पास आज वोट नहीं है' चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि गठबंधन से कोई लाभ नहीं होने वाला है। लोकसभा चुनाव में गठबंधन से 2 या 3 सीटें किसी को देनी पड़ जाएंगी। बीरेंद्र ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में जेजेपी को बीजेपी के खिलाफ वोट मिला था। वहीं आज जेजेपी के पास ही वोट नहीं है तो वो दूसरों को क्या दिलाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, "मैं हमेशा जमीनी हकीकत की बात करता हूं, आज जेजेपी के पास वोट नहीं है।"

