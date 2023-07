Haryana News जिला अनुसार यह प्रमोशन मिली है जिनमें अंबाला के करीब छह कर्मचारी हैं। इन सभी कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर ही यह प्रमोशन दी गई है। अब यह कर्मचारी फील्ड में रहकर काम करते थे और विभिन्न स्कूलों में तैनात थे। लेकिन अब प्रमोशन मिलने के बाद इनको स्कूल छोड़ना होगा जबकि यह अब शिक्षा विभाग के कार्यालयों में अपनी सेवाएं देंगे।

शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सौ कर्मचारियों को किया पदोन्नत, अब स्टेशन का इंतजार।

जागरण संवाददाता, अंबालाः विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश भर के करीब 100 कर्मचारियों को पदोन्नति दे दी है। वरिष्ठता के आधार पर मिली यह पदोन्नति कई कर्मचारियों को लंबे इंतजार के बाद मिली है। यह कर्मचारी अब फील्ड के बजाए सिर्फ कार्यालय में ही तैनात होकर अपनी सेवाएं देंगे। स्टेशन अलाट होने का है इंतजार दूसरी ओर प्रमोशन लिस्ट जारी होने के बाद इन कर्मचारियों को अब ऑनलाइन स्टेशन अलाट किया जाएगा, जिसका यह इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में कई क्लर्क, स्टैनो टाइपिस्ट, जूनियर स्टेनो हैं, जिनको फील्ड में तैनात किया गया था। इनकी ज्वाइनिंग भी दशकों पहले हुई थी। अब जिला अनुसार यह प्रमोशन मिली है, जिनमें अंबाला के करीब छह कर्मचारी हैं। इन सभी कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर ही यह प्रमोशन दी गई है। अब यह कर्मचारी फील्ड में रहकर काम करते थे और विभिन्न स्कूलों में तैनात थे। लेकिन अब प्रमोशन मिलने के बाद इनको स्कूल छोड़ना होगा, जबकि यह अब शिक्षा विभाग के कार्यालयों में अपनी सेवाएं देंगे। ऐसे में जिन स्कूलों से यह कार्यालय में तैनात हाेंगे, वहां पर इन कर्मियों की जगह दूसरे कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। कुछ को 25 साल के बाद मिला प्रमोशन बताया जाता है कि कुछ ऐसे कर्मचारी भी हैं, जिनको बीस से पच्चीस साल के बाद यह पदोन्नति मिली है। दूसरी ओर पदोन्नति पाकर यह सभी खुश हैं, लेकिन अभी इनको स्टेशन अलाट नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि यह स्टेशन उनका जिला से बाहर मिल सकता है। यह सारे स्टेशन इन कर्मचारियों काे ऑनलाइन ही अलाट होंगे। फिलहाल यह सभी अपने नए स्टेशन की तैनाती का इंतजार कर रहे हैं।

