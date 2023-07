जलभराव से स्कूलों को नुकसान, सरकार ने मांगी रिपोर्ट; सीएम बुधवार को शिक्षा अधिकारियों संग करेंगे समीक्षा

जलभराव से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वे टीमें फील्ड में उतर चुकी हैं। इसी कड़ी में सरकार ने शिक्षा विभाग से भी क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों की रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बुधवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों संग विद्यालय भवनों को हुए नुकसान की समीक्षा करेंगे। जिलावार नुकसान का आकलन कर क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए ग्रांट जारी की जाएगी।

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो: हरियाणा में जलभराव से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वे टीमें फील्ड में उतर चुकी हैं। इसी कड़ी में सरकार ने शिक्षा विभाग से भी क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों की रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बुधवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों संग विद्यालय भवनों को हुए नुकसान की समीक्षा करेंगे। जिलावार नुकसान का आकलन कर क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए ग्रांट जारी की जाएगी। 12 जिलों में आई बाढ़ प्रदेश में बरसाती पानी से 12 जिलों में आई बाढ़ से स्कूलों के भवनों को नुकसान पहुंचा है। शिक्षा निदेशक ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर बाढ़ग्रस्त विद्यालयों में हुए नुकसान की रिपोर्ट तलब की है। वहीं, शिक्षा विभाग ने नूंह जिले में शिक्षा सहायक कार्यक्रम के तहत नियुक्त किए टीजीटी शिक्षक सहायकों के कार्यकाल में एक वर्ष की बढ़ोतरी की है। सहायकों का भी चयन किया जाना है मौलिक शिक्षा निदेशक ने जिला उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेवात विकास बोर्ड नूंह को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि पीआरटी व टीजीटी शिक्षक सहायकों के कार्यकाल को एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। हालांकि यदि इस दौरान शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न माध्यम से अध्यापक उपलब्ध करवाए दिए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उक्त योजना समाप्त कर दी जाएगी। रिक्त पदों पर नए शिक्षक सहायकों का भी चयन किया जाना है। पूर्व में अपनाए गए मापदंडों तथा प्रक्रिया अनुसार इनकी नियुक्ति होगी। शिक्षा सहायकों के मासिक मानदेय हेतु अनुमानित राशि की मांग भेजनी होगी ताकि वित्त विभाग से वित्त व्यवस्था बारे आगामी कार्रवाई की जा सके। बाक्स स्कूल शिक्षा मंत्री करेंगे अनुबंध आधार पर भर्ती और ट्रांसफर ड्राइव पर मंथन शिक्षा विभाग में शिक्षकों के रिक्त पदों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भरने, सामान्य कामकाज, ड्यूल डेस्क और ट्रांसफर ड्राइव से संबंधित विषयों पर स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मंगलवार को बैठक लेंगे। बैठक में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और मौलिक शिक्षा अधिकारियों के साथ ही हर जिले से दो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्य वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जुड़ना होगा।

