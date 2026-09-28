अंबाला में केवाइसी अपडेट के नाम पर 7.10 लाख की ठगी, साइबर गिरोह के 3 आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। पेटीएम की केवाईसी अपडेट कराने और क्यूआर कोड व बैंक खाता बंद होने का डर दिखाकर 7.10 लाख रुपये की साइबर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के तीन सदस्यों को साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

आरोपितों की पहचान सिरमौर हिमाचल प्रदेश निवासी राजेश और प्रदीप तथा पंचकूला के पिंजौर थाना क्षेत्र के गांव करनपुर निवासी बलबीर सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने रिमांड के दौरान आरोपितों से ठगी से जुड़े दस्तावेज और नकदी बरामद की।

न्यायालय के आदेश पर तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।