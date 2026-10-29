अमित शाह की रैली की तैयारियां तेज, जायजा लेने गांधी मैदान पहुंचे CM नायब सैनी और अनिल विज

जागरण संवाददाता, अंबाला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पांच नवंबर को अंबाला छावनी में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गांधी मैदान पहुंचे, जहां परिवहन मंत्री अनिल विज ने उनका स्वागत किया।

दोनों नेताओं ने अधिकारियों के साथ मैदान का निरीक्षण कर रैली की व्यवस्थाओं पर चर्चा की। इस दौरान मंच की जगह तय करने और बारिश की स्थिति में जलभराव से निपटने जैसे मुद्दे भी चर्चा में रहे। इससे पहले परिवहन मंत्री अनिल विज ने शहीद स्मारक में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की थी।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के शहीद स्मारक पहुंचने की चर्चा थी। मुख्यमंत्री के गांधी मैदान पहुंचने का संदेश मिला, जिसके बाद विज और अन्य अधिकारी मैदान में पहुंच गए। गांधी मैदान में मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली को लेकर की जा रही तैयारियों की जानकारी ली।

अधिकारियों के साथ चर्चा की गई कि मैदान में मंच कहां बनाया जाए और लोगों के बैठने सहित अन्य व्यवस्थाएं किस प्रकार की जाएं। आयोजन के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न आए, इसके लिए जरूरी व्यवस्थाओं पर विचार-विमर्श हुआ।