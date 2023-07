हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सिरसा के सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। मुख्यमंत्री ने यह कार्रवाई सीएम विंडो पर शिकायत मिलने के बाद की है। मुख्यमंत्री ने सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी के खिलाफ सर्विस रूल 7 के तहत कार्रवाई करने के भी दिए आदेश दिए हैं। सिरसा के डिपो धारक ने कम राशन देने की शिकायत दी थी।

काम में कोताही बरतने पर CM खट्टर का एक्शन, सिरसा के सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी को किया सस्पेंड

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (CM Manohar Lal Khattar) ने काम में कोताही बरतने पर कड़ा एक्शन लिया है। सीएम मनोहर लाल ने सिरसा के सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी संदीप कुमार को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने संदीप कुमार के खिलाफ सर्विस रूल 7 के तहत कार्रवाई करने के भी दिए आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई सीएम विंडो पर दर्ज कराई गई शिकायत के संबंध में की गई है। बता दें कि सिरसा के प्रेमचंद जैन (डिपो धारक) ने सीएम विंडो पर डीएफएससी कम मैनेजर कॉन्फैड सिरसा पर कम राशन देने की शिकायत की थी।

Edited By: Rajat Mourya