BJP-JJP Alliance: 'गठबंधन जारी है और जारी रहेगा', निर्दलीय विधायकों संग हुई बैठक पर बोले CM खट्टर

चंडीगढ़, संवाददाता: हरियाणा में भाजपा-जजपा गठबंधन तोड़ने की ख़बरों के बीच सीएम मनोहर लाल ने शनिवार को कहा कि गठबंधन जारी है, जारी रहेगा कहीं कोई समस्या नहीं है। पार्टी प्रभारी की निर्दलीय विधायकों की बैठक को लेकर कहा ऐसी बैठकें होती रहती है, यह संगठान्मक प्रक्रिया है और संगठन से जुड़े विषय होते रहते हैं।

हरियाणा में भाजपा और जजपा नेताओं की तीखी बयानबाजी के चलते गठबंधन को लेकर उठ रहे सवालों के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ कर दिया है कि जनहित के लिए दोनों पार्टियों का गठबंधन है और चलता रहेगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही इशारों ही इशारों में जजपा नेताओं को नसीहत दी कि किसानों पर एक सज्जन राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे।

