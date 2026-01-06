Language
    शताब्दी एक्सप्रेस पहले दौड़ाने पर जांच कमेटी का चंडीगढ़ में डेरा, नौ घंटे तक पूछताछ चली

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 03:58 PM (IST)

    शताब्दी एक्सप्रेस पहले दौड़ाने पर जांच कमेटी का चंडीगढ़ में डेरा (File Photo)


    जागरण संवाददाता, अंबाला। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर शनिवार को कालका-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस (12006) को उसके निर्धारित ठहराव से पहले ही रवाना करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस गंभीर लापरवाही को लेकर जांच कमेटी ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर डेरा डाला।

    शताब्दी एक्सप्रेस को पहले क्यों दौड़ाया गया, इसके लिए करीब सात कर्मियों से पूछताछ की गई। सुबह से शाम तक करीब नौ घंटे तक जांच कमेटी ने वहां डेरा डाले रखा और शताब्दी एक्सप्रेस से संबंधित फुटेज और रिकार्ड भी कब्जे में लिया। अंबाला मंडल द्वारा गठित आपरेटिंग, मैकेनिकल और आरपीएफ अधिकारियों की टीम ने निम्नलिखित विभाग के जिम्मेदारों को तलब किया था।

    इनमें ट्रेन मैनेजर, लोको पायलट, डिप्टी एसएस, केबिन मास्टर (पावर केबिन), सब-इंस्पेक्टर (आरपीएफ), कमर्शियल एवं टिकट चेकिंग स्टाफ, सिग्नल एवं टेलीककाम स्टाफ शामिल हैं। इन कर्मियों के अलावा रिकॉर्ड भी चेक होगा। यह ट्रेन अपने निर्धारित समय से चार मिनट लेट आई थी,

    जिसे चंडीगढ़ पहुंचने के आठ मिनट बाद ही चलाना चाहिए था लेकिन इसे पहले ही दौड़ा दिया गया। यह मामला केवल विभागीय जांच तक सीमित नहीं रहा है। यात्रियों द्वारा रेल मंत्री को किए गए ट्वीट के बाद रेलवे बोर्ड ने भी प्रारंभिक रिपोर्ट तलब की है। वहीं, यात्री सुरिंद्र भारद्वाज की शिकायत पर चंडीगढ़ रेलवे पुलिस ने लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है।

     