शताब्दी एक्सप्रेस पहले दौड़ाने पर जांच कमेटी का चंडीगढ़ में डेरा, नौ घंटे तक पूछताछ चली

जागरण संवाददाता, अंबाला। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर शनिवार को कालका-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस (12006) को उसके निर्धारित ठहराव से पहले ही रवाना करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस गंभीर लापरवाही को लेकर जांच कमेटी ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर डेरा डाला।

शताब्दी एक्सप्रेस को पहले क्यों दौड़ाया गया, इसके लिए करीब सात कर्मियों से पूछताछ की गई। सुबह से शाम तक करीब नौ घंटे तक जांच कमेटी ने वहां डेरा डाले रखा और शताब्दी एक्सप्रेस से संबंधित फुटेज और रिकार्ड भी कब्जे में लिया। अंबाला मंडल द्वारा गठित आपरेटिंग, मैकेनिकल और आरपीएफ अधिकारियों की टीम ने निम्नलिखित विभाग के जिम्मेदारों को तलब किया था।

इनमें ट्रेन मैनेजर, लोको पायलट, डिप्टी एसएस, केबिन मास्टर (पावर केबिन), सब-इंस्पेक्टर (आरपीएफ), कमर्शियल एवं टिकट चेकिंग स्टाफ, सिग्नल एवं टेलीककाम स्टाफ शामिल हैं। इन कर्मियों के अलावा रिकॉर्ड भी चेक होगा। यह ट्रेन अपने निर्धारित समय से चार मिनट लेट आई थी,