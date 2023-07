Chandigarh News बिजली कटौती को लेकर आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई है। पार्टी के प्रदेश प्रचार समिति के चेयरमैन डा. अशोक तंवर ने किसानों का मुद्दा उठाया। रोजाना घंटों के कट झेलने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि धान की बुआई के सीजन में नौ से 10 घंटे तक बिजली की जरूरत होती है लेकिन दो तीन घंटे भी किसान को बिजली नहीं मिल पाती।

बिजली कटौती को लेकर हमलावर हुई 'आप', प्रदेश प्रचार समिति के चेयरमैन डा. अशोक तंवर ने उठाया किसानों का मुद्दा

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो: हरियाणा में बिजली कटौती को लेकर आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई है। पार्टी के प्रदेश प्रचार समिति के अध्यक्ष डा. अशोक तंवर ने कहा कि बिजली को लेकर जनता त्रस्त है। रोजाना घंटों के कट झेलने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि धान की बुआई के सीजन में नौ से 10 घंटे तक बिजली की जरूरत होती है, लेकिन दो तीन घंटे भी किसान को बिजली नहीं मिल पाती। पंजाब सरकार 10 से 12 घंटे बिजली किसानों को दे रही वहीं पंजाब सरकार 10 से 12 घंटे बिजली किसानों को दे रही है। उन्होंने कहा कृषि मंत्री जेपी दलाल मुख्यमंत्री से मिलकर किसानों की समस्या का समाधान करवाएं। उन्होंने कहा कि नौ साल के बाद भी ढाणियों में बिजली नहीं पहुंची। छह साल से किसानों को ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं दिए गए हैं। सिविल अस्पतालों में बिजली नहीं आती है। आम आदमी पार्टी ने हमेशा फ्री बिजली की बात की है। बिजली संकट को लेकर बड़े स्‍तर पर किया जाएगा आंदोलन प्रदेश में बिजली संकट को लेकर बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रविवार को पंचकूला से बिजली आंदोलन का आगाज करेंगे। इसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गांवों तक बिजली आंदोलन को लेकर जाएंगे।

