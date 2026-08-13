स्कूलों को मिलेगी स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण पर रेटिंग, CBSE की नई पहल; 30 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन

कुलदीप चहल, अंबाला। सेंट्रल बोर्ड आफ सेकंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) अब देशभर के विद्यालयों में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की कसौटी पर मूल्यांकन करने जा रहा है। स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2026-27 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके तहत 30 सितंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। छह बिंदुओं पर आधारित मूल्यांकन के बाद विद्यालयों को वन से फाइव स्टार तक की रेटिंग दी जाएगी।

इसमें जल, शौचालय, साबुन से हाथ धोना, संचालन एवं रखरखाव, व्यवहार परिवर्तन एवं क्षमता निर्माण तथा मिशन लाइफ गतिविधियां शामिल हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, सीबीएसई, ईएमआरएस, आइसीएसई, रेलवे स्कूल, सैनिक स्कूल, आटोमिक एनर्जी स्कूल, नेवी एजुकेशन सोसायटी और आइएएफ ईसी सोसायटी के स्कूल भी इस प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं।