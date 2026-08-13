स्कूलों को मिलेगी स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण पर रेटिंग, CBSE की नई पहल; 30 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन
सीबीएसई ने विद्यालयों में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए 'स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2026-27' प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें 30 सितंबर तक आवेद ...और पढ़ें
HighLights
सीबीएसई ने स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग शुरू की।
30 सितंबर तक आवेदन, छह बिंदुओं पर मूल्यांकन।
स्कूलों को एक से पांच स्टार तक की रेटिंग।
कुलदीप चहल, अंबाला। सेंट्रल बोर्ड आफ सेकंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) अब देशभर के विद्यालयों में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की कसौटी पर मूल्यांकन करने जा रहा है। स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2026-27 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके तहत 30 सितंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। छह बिंदुओं पर आधारित मूल्यांकन के बाद विद्यालयों को वन से फाइव स्टार तक की रेटिंग दी जाएगी।
इसमें जल, शौचालय, साबुन से हाथ धोना, संचालन एवं रखरखाव, व्यवहार परिवर्तन एवं क्षमता निर्माण तथा मिशन लाइफ गतिविधियां शामिल हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, सीबीएसई, ईएमआरएस, आइसीएसई, रेलवे स्कूल, सैनिक स्कूल, आटोमिक एनर्जी स्कूल, नेवी एजुकेशन सोसायटी और आइएएफ ईसी सोसायटी के स्कूल भी इस प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं।
आंकड़ों के अनुसार, देशभर से एक लाख 58 हजार 595 स्कूलों ने प्रक्रिया शुरू की है, जबकि एक लाख 38 हजार 412 स्कूलों ने रजिस्ट्रेशन किया है और 82 हजार 519 स्कूलों ने प्रक्रिया को पूरा कर लिया है।
सिरसा के 12 स्कूलों ने प्रक्रिया शुरू की है, जबकि आठ स्कूलों ने रजिस्ट्रेशन किया और छह ने इसे पूरा किया है। फतेहाबाद के 11 स्कूलों ने प्रक्रिया शुरू की है, जबकि 10 ने रजिस्ट्रेशन किया और तीन ने इसे पूरा किया है। पानीपत, भिवानी, फरीदाबाद और पंचकूला के कुछ स्कूलों ने भी प्रक्रिया में भाग लिया है।