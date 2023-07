फरीदाबाद में महिला की धोखे से किडनी निकालने के मामले में तीन सदस्यीय टीम करेगी जांच, मंत्री विज ने दिए निर्देश

शनिवार काे मंत्री अनिल विज अंबाला छावनी के रेस्ट हाउस में जनता दरबार में लोगाें की समस्याएं सुन रहे थे। भारी बारिश के बावजूद विज के जनता दरबार में दूसरे जिलों से फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। गुरुग्राम से आए एक फरियादी ने जमीनी सौदे में 133 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप लगाए। आरोप था कि पुलिस द्वारा केस दर्ज करने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है।

फरीदाबाद में महिला की धोखे से किडनी निकालने के मामले में एडीसी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय टीम करेगी जांच।

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, अंबाला: फरीदाबाद में एक महिला की धोखे से किडनी निकालने के मामले में राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने फरीदाबाद के एडीसी की अध्यक्षता में एक एसआईटी बनाने के आदेश दिए। एसआईटी में फरीदाबाद एडीसी के अलावा डीएसपी व सीएमओ को भी शामिल करने के निर्देश दिए। छह से ज्यादा मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित इसके अलावा छह से ज्यादा मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। शनिवार काे विज अंबाला छावनी के रेस्ट हाउस में जनता दरबार में लोगाें की समस्याएं सुन रहे थे। भारी बारिश के बावजूद विज के जनता दरबार में दूसरे जिलों से फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। रोहतक से आई महिला ने आरोप लगाए कि आरोपितों ने उसके पिता की हत्या की है और इस मामले में सभी आरोपी अब तक पकड़े नहीं गए हैं। विज ने आईजी रोहतक को एसआईटी गठित कर जांच के निर्देश दिए। इसी प्रकार कैथल में जमीनी विवाद के मामले में झूठा केस दर्ज करने के आरोप फरियादी ने लगाए, जिसपर विज ने आईजी करनाल को एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए। इसी तरह, सोनीपत से आई महिला ने पति की हत्या मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने की शिकायत की। विज ने सोनीपत आइजी को एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए। हिसार से आए फरियादी ने क्रिप्टो करंसी के नाम पर उससे 65 लाख ठगी के आरोप लगाए जिसपर मंत्री ने जांच रिपोर्ट तलब की साथ ही एसआईटी से जांच के निर्देश दिए। जमीनी सौदे में 133 करोड़ की धोखाधड़ी पर एसआईटी गठित गुरुग्राम से आए फरियादी ने जमीनी सौदे में 133 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप लगाए। आरोप था कि पुलिस द्वारा केस दर्ज करने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है। विज ने पुलिस कमिश्नर गुरुग्राम को एसआईटी गठित कर जांच के निर्देश दिए। इसी प्रकार एक महिला अपने बच्चाें को लेकर दरबार पहुंची और डीएसपी करनाल पर बुलेट न देने का आरोप लगाया। डीएसपी का कहना था कि 95 हजार रुपये में ली थी लेकिन वह अपने नाम नहीं करवा पाया। विज के दखल पर डीएसपी ने बुलेट लौटाने की बात कहीं।

Edited By: Mohammad Sameer