अंबाला में फर्जी तरीके से 16 साल तक दिव्यांग पेंशन लेने का मामला, अब होगी 5 लाख से ज्यादा की रिकवरी

जागरण संवाददाता, अंबाला। अंबाला कैंट में नियमों को ताक पर रखकर गलत तरीके से सोलह साल तक दिव्यांग पेंशन लेने का मामला सामने आया है। हालांकि यह मामला अफसरों की टेबल तक भी पहुंचा, लेकिन रिवकरी के आदेशों के बावजूद यह रुपये वसूले नहीं गए हैं।

मामले का खुलासा आरटीआई में मांगी गई जानकारी के बाद हुआ। दरअसल अंबाला कैंट के रहने वाले विकास द्वारा बीते 16 साल से नियमों को ताक परखते हुए दिव्यांग पेंशन सरकार से ली गई। मामले का खुलासा हुआ तो इसकी शिकायत अधिकारियों को दी गई। इस पर अधिकारियों ने भी अपनी जांच की और पाया कि पेंशन गलत तरीके से ली जा रही है।

जांच में सामने आया है कि विकास नौकरी कर रहे हैं और नियम अनुसार वह दिव्यांग पेंशन के लिए पात्र रही है। इसी पर सत्रह मार्च 2026 को जिला समाज कल्याण अधिकारी ने दिव्यांग पेंशन की रिकवरी करते हुए राशि जमा करवाने को कहा। यह राशि 5 लाख 72 हजार 346 हजार रुपये है। लेकिन डेडलाइन बीतने के बाद भी यह राशि जमा नहीं हुई।