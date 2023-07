Ambala News: पति निकला समलैंगिक, ससुर से बच्चा पैदा करने के लिए महिला को मजबूर करने पर केस दर्ज

Ambala News महिला ने बताया कि उसकी शादी 10 जून 2019 को सेक्टर-7 में रहने वाले व्यक्ति से हुई थी। शादी के बाद उसके पति ने उसमें अरुचि दिखाई। जब भी इसका कारण पूछा तो उन्होंने कोई न कोई बहाना बनाकर कभी जवाब नहीं दिया। शादी के कुछ दिन बाद ही पता चला कि उसका पति समलैंगिक है। ससुर से संबंध बनाकर बच्चा पैदा करने के लिए मुझे मजबूर किया।

पति समलैंगिक, ससुर से बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर करने पर केस दर्ज।

जागरण संवाददाता, अंबाला शहरः पति के समलैंगिक होने के कारण विवाहिता के साथ यौन उत्पीड़न का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में सेक्टर-9 पुलिस ने उसके पति, ससुर व सास पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में वेस्ट पटेल नगर नई दिल्ली निवासी महिला ने बताया कि उसकी शादी 10 जून 2019 को सेक्टर-7 में रहने वाले व्यक्ति से हुई थी। शादी के बाद उसके पति ने उसमें अरुचि दिखाई। जब भी इसका कारण पूछा तो उन्होंने कोई न कोई बहाना बनाकर कभी जवाब नहीं दिया। शादी के कुछ दिन बाद ही पता चला कि उसका पति समलैंगिक है। शादी के समय पति और उनके परिवार के सदस्यों ने उसके पति के यौन रुझान के बारे में उसे कुछ नहीं बताया। जब भी उसने अपने ससुराल वालों से पूछा कि उन्होंने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की है, तो उन्होंने अपने बेटे को दोषी ठहराने के बजाय मुझे ही दोषी ठहराना शुरू कर दिया। उससे कहा कि अब उसे उनकी इच्छानुसार रहना होगा। वरना उसके चरित्र को बदनाम कर देंगे और घर से निकाल देंगे। ससुराल वालों ने उसे ससुर से संबंध बनाकर वंश चलाने के लिए बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर भी किया। इस मामले में अब महिला की शिकायत पर उसके पति, सास और ससुर पर यौन उत्पीड़न की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

Edited By: Mohammad Sameer