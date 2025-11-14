Language
    अंबाला में घर में घुसकर महिलाओं से की मारपीट, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच

    By Kuldeep Singh Chahal Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 01:52 PM (IST)

    नारायणगढ़ में रीना देवी नामक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि गौरव, स्वीटी, संदीप और उसकी सास ने उनके घर में घुसकर उनसे और उनकी बेटियों से मारपीट की। आरोपियों ने बाबा रोहताश का साथ देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

    घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट, केस दर्ज। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, नारायणगढ़। थाना नारायणगढ़ पुलिस ने घर में घुसकर मारपीट करने की शिकायत पर केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू की है। शिकायत में रीना देवी निवासी गांव नंदूवाली ने बताया कि वह घरेलू कामकाज करती है। वह सात नवंबर को अपने दो बेटियों के साथ घर पर थी।

    इसी दौरान गौरव व स्वीटी तथा संदीप व उसकी सास अचानक उनके घर में आ घुसे। इन सभी ने उसके व उसकी बेटियों के साथ मारपीट की। इन आरोपितों ने कहा कि अगर तुम बाबा रोहताश, जो बुढ़िया रोड पर मंदिर में रहता है, का साथ दिया या फिर मंदिर गए तो तुमको जान से मार देंगे। आरोपित जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पुलिस आगामी कार्रवाई कर रही है।