अंबाला में घर में घुसकर महिलाओं से की मारपीट, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच

संवाद सहयोगी, नारायणगढ़। थाना नारायणगढ़ पुलिस ने घर में घुसकर मारपीट करने की शिकायत पर केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू की है। शिकायत में रीना देवी निवासी गांव नंदूवाली ने बताया कि वह घरेलू कामकाज करती है। वह सात नवंबर को अपने दो बेटियों के साथ घर पर थी।

इसी दौरान गौरव व स्वीटी तथा संदीप व उसकी सास अचानक उनके घर में आ घुसे। इन सभी ने उसके व उसकी बेटियों के साथ मारपीट की। इन आरोपितों ने कहा कि अगर तुम बाबा रोहताश, जो बुढ़िया रोड पर मंदिर में रहता है, का साथ दिया या फिर मंदिर गए तो तुमको जान से मार देंगे। आरोपित जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पुलिस आगामी कार्रवाई कर रही है।